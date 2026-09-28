Accueil - Mercato OM - OM : Nayef Aguerd et le Maroc agacent désormais Marseille ?

La direction de l’Olympique de Marseille espérait récupérer Nayef Aguerd un peu plus tôt durant cette trêve. Mais le Maroc a finalement décidé de compter sur lui face au Ghana en dépit des inquiétudes marseillaises sur son état de santé.

OM : Nayef Aguerd retenu par Maroc malgré ses soucis physiques

L’inquiétude grandit autour de l’Olympique de Marseille. Elle s’est notamment amplifiée suite aux informations relayées par le compte FRMF Xtra concernant Nayef Aguerd. Le défenseur marocain sort d’une fin de saison tronquée par des blessures. Il a retrouvé du temps de jeu à l’OM en début de saison 2026-2027 avant d’être convoqué en équipe nationale du Maroc durant cette trêve internationale.

Sauf que la situation de Nayef Aguerd commence sérieusement à crisper la direction de l’OM. Surtout que l’effectif phocéen fait face à plusieurs pépins physiques au cœur de son arrière-garde. Son maintien en sélection ne plait guère en Provence. L’encadrement technique de l’OM aurait largement aimé voir le joueur de 30 ans peaufiner sa remise à niveau physique au centre d’entraînement plutôt que de voyager.

Lire aussi : Mercato : L’OM prépare 2 départs, Aguerd et Moumbagna visés

À voir

FC Nantes : Tylel Tati relancé après la trêve internationale ?

Nayef Aguerd a été disputé l’intégralité du match face au Gabon (2-0) comptant plus les éliminatoires de la CAN 2027. Le défenseur de l’OM a ensuite été déclaré forfait pour le déplacement au Lesotho. Dirigeants et supporters olympiens espéraient sans doute le voir regagner prématurément le sud de la France. Une urgence absolue suite à la grave blessure de Derek Cornelius touché avec le Canada. Mais cet espoir n’a pas fait long feu.

Il sera disponible pour le match contre le Ghana

« Nayef Aguerd est forfait contre le Lesotho. Le défenseur central ne fait pas le déplacement avec le groupe. Il sera disponible contre le Ghana », a posté le compte FRMF Xtra sur X. La sélection marocaine n’a visiblement aucune intention de le ménager sur le long terme en dépit d’une fatigue évidente.

Lire aussi : OM : Adidas revient à Marseille dès 2027, le deal à 50 M€ confirmé

L’ancien Rennais restera sur place pour s’entraîner modérément avec les espoirs locaux avant d’être aligné pour le choc face au Ghana, prévu le 4 octobre Tanger. Pas de répit donc pour l’axial de l’Olympique de Marseille. Nayef Aguerd rentrera sur les bords de la Méditerranée au compte-gouttes.

🚨🇲🇦 Nayef Aguerd est 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 contre le Lesotho. ❌



Le défenseur central ne fait pas le déplacement avec le groupe.



Il sera disponible contre le Ghana. 🇬🇭✅ pic.twitter.com/9UtdpYTYYa — FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 27, 2026

L’Olympique de Marseille accumule les blessures

En attendant, l’inquiétude grandit du côté de l’Olympique de Marseille qui accumule les mauvaises nouvelles internationales. Outre Derek Cornelius, Amine Gouiri s’est blessé avec l’Algérie. Il est rentré prématurément à l’OM afin de faire soigner. Bruno Genesio doit sans doute se creuser les méninges pour la reprise du Championnat.

À voir

Mercato AS Monaco : Simon Ebonog ciblé pour succéder à Camara ?

Lire aussi : OM : Genesio reçoit une bonne nouvelle pour Amine Gouiri

L’entraîneur de l’OM et son staff prient sans doute désormais pour que ses cadres reviennent indemnes de cette trêve automnale. Car il risque d’aborder les prochaines échéances avec un groupe décimé par des blessure et un manque de profondeur inquiétant sur son banc de touche.