Accueil - Mercato OM - OM : McCourt promet un investisseur à la DNCG, le nom se précise

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Frank McCourt veut faire entrer un investisseur minoritaire à l’OM avant le prochain passage du club devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le propriétaire américain cherche surtout à regarnir les caisses sans lâcher les clés, tandis que son austérité bride désormais les ambitions sportives du club.

OM : McCourt accélère les discussions avant l’échéance financière

Frank McCourt cherche vite un partenaire financier pour épauler l’OM à un moment franchement compliqué. D’après les informations données par le journaliste Jean-François Péres au cours du direct YouTube de La Tribune OM, la direction marseillaise œuvre à boucler un accord avant le prochain rendez-vous avec la DNCG. Le cap est fixé, mais aucune signature n’est garantie, loin de là.

« L’OM espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle d’ici le passage devant la DNCG. Cela travaille beaucoup en ce sens, même si cela ne veut pas dire que quoi que ce soit se fera », glisse le journaliste. Des discussions existent bel et bien, mais leur issue reste pour l’instant très incertaine. Ni accord définitif ni calendrier précis ne sont confirmés à ce jour.

Un investisseur minoritaire plutôt qu’une vente du club

Le scénario privilégié passerait par un nouvel actionnaire minoritaire, apte à apporter du cash frais sans fragiliser en rien la position de Frank McCourt. À moyen terme, Jean-François Péres exclut carrément une vente totale de l’OM. « Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme, mais plutôt accueillir des investisseurs », tranche-t-il.

Il cite d’abord la piste CMA CGM, groupe dirigé par Rodolphe Saadé, un acteur déjà très bien implanté dans le tissu économique marseillais. Selon lui, le groupe pourrait aussi lorgner du côté des droits télévisés du football français. Mais aucune participation de CMA CGM au capital de l’OM n’est confirmée. Le nom circule, rien de plus : on est encore loin d’un investisseur officiellement engagé dans l’opération.

L’austérité marseillaise met les finances sous pression

Cette quête de capitaux arrive après une phase de coupes budgétaires sévères. Frank McCourt veut que l’Olympique de Marseille cesse de dépendre aussi lourdement des apports de son propriétaire et que ses propres revenus finissent par couvrir, un jour, l’ensemble de ses dépenses.

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Les pertes accumulées lors des exercices précédents expliquent ce virage, qui oblige le club à compter chaque euro disponible. Un nouvel investisseur pourrait aussi donner au club un peu d’air, de quoi financer plus sereinement son projet sportif.

Tout dépendra pourtant du montant investi, des conditions négociées et de la stratégie choisie par les dirigeants du club. Pour l’instant, ni le montant ni la répartition du capital ne sont connus. Le prochain passage devant la DNCG sera donc un rendez-vous à suivre, quelle que soit l’issue des discussions.