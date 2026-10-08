Accueil - PSG mercato - AS Monaco : Filipe Luis fait une précision sur la rivalité avec le PSG

Invité de l’émission L’After Foot ce mercredi soir, Filipe Luis, l’entraîneur de l’AS Monaco, a estimé que son équipe n’était pas en capacité de concurrencer le PSG pour la course au titre en Ligue 1. Le technicien brésilien s’est montré très élogieux envers le club de la capitale.

Filipe Luis : « L’objectif de Monaco est de se qualifier pour la Ligue des Champions »

Arrivé cet été sur le banc de l’AS Monaco, Filipe Luis réussit de très bons débuts avec quatre victoires, dont une contre le Paris Saint-Germain, et un nul en cinq matches de Ligue 1. Les Monégasques sont leaders du Championnat avec cinq points d’avance sur le club de la capitale. Invité de l’After Foot sur RMC, Filipe Luis n’a pas voulu parler de titre de champion de France avant de dévoiler l’objectif du club monégasque.

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« On ne peut pas se comparer avec Paris. Paris a gagné les deux dernières Ligues des champions. Ce n’est pas juste la meilleure équipe en France ces deux dernières saisons, mais la meilleure équipe dans le monde. On connaît la réalité, ce sera une très longue saison. Beaucoup de choses peuvent arriver. On prend match après match.

À la fin, on verra le vrai niveau de notre équipe et on espère être en haut du classement. On continuera de travailler pour gagner des matches. L’objectif de Monaco est de se qualifier pour la Ligue des Champions », explique l’ancien coach de Botafogo, avant de se montrer très élogieux envers l’équipe de Luis Enrique.

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Premier de Ligue 1 après cinq journées, avec 13 points sur 15 possibles, l’AS Monaco réalise un début de saison convaincant. Mais pour l’entraîneur Filipe Luis, il est beaucoup trop tôt pour commencer à parler de titre, malgré le petit écart au classement avec le Paris Saint-Germain.

« On ne pense pas à ça. Ce n’est pas réaliste. On connaît la réalité du club. Je suis ambitieux, vraiment ambitieux. Mais il faut y aller match après match. Ce club a été champion et il n’y a pas si longtemps. Monaco est huit fois champion de France, a joué une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, ce n’est pas rédhibitoire », a calmé le technicien brésilien sur RMC.

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L’ASM, qui a notamment réussi à s’imposer au Parc des Princes (2-1), dispose de cinq points d’avance sur le PSG. Le Brésilien reconnaît la supériorité parisienne sur la scène européenne, mais sur les pelouses françaises, son Monaco montre qu’il n’a aucune intention de s’effacer devant le double champion d’Europe.