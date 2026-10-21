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Le mercato PSG n’attend pas janvier pour s’animer puisqu’un premier nom vient de filtrer en la personne d’Ibrahim Maza. Au lendemain de la victoire du Paris SG face au FC Barcelone en Ligue des champions (4-2), on apprend que le club de la capitale suit de près le milieu offensif du Bayer Leverkusen âgé de 20 ans.

Mercato PSG : Pourquoi Ibrahim Maza plaît à Luis Enrique

Le profil de Maza coche plusieurs cases chères aux yeux du technicien espagnol, seul entraîneur à réaliser un doublé européen sur le banc d’un club français, le PSG en l’occurrence. Ibrahim Maza évolue en numéro 10, mais Leverkusen l’a aussi aligné sur les deux ailes et plus bas, dans l’entrejeu, preuve de sa polyvalence. Depuis le début des compétitions, il a été décisif à six reprises (trois buts, trois passes décisives) lors de ses huit premières apparitions.

Cette polyvalence est une qualité rare recherchée par le coach du Paris Saint-Germain. Luis Enrique demande à ses milieux et à ses attaquants de permuter en permanence, et le club a pris l’habitude de recruter jeune pour façonner ses joueurs. Désiré Doué, arrivé à 19 ans en 2024 et encore brillant mardi face au Barça, incarne cette politique. Né en novembre 2005, Maza appartient à la même génération.

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Né à Berlin, Maza a choisi l’Algérie

Formé au Hertha Berlin, il y a découvert le monde professionnel en avril 2023, face au Bayern Munich. Deux saisons plus tard, Leverkusen déboursait environ 12 millions d’euros pour l’attirer. Né dans la capitale allemande, il a pourtant opté pour les Fennecs.

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Le choix a vite porté ses fruits : première sélection en octobre 2024 contre le Togo, deux buts à la CAN 2025, puis une titularisation face à l’Argentine en phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il totalise aujourd’hui 24 capes et trois réalisations avec l’Algérie.

À Leverkusen, son intégration n’a pas traîné. Pour sa première saison en Rhénanie, Ibrahim Maza a disputé 44 matches toutes compétitions confondues, dont 28 en Bundesliga et 12 sur la scène européenne, pour cinq buts. Un rendement modeste sur le papier, mais révélateur de la confiance accordée à un joueur de 19 ans qui découvrait un club habitué au haut du tableau. Cette saison, il a déjà inscrit plus de la moitié de son total de buts de l’exercice précédent. Avec l’Algérie, il a aussi tenu 82 minutes au milieu contre l’Argentine lors du Mondial.

Un transfert d’Ibrahim Maza au PSG est-il réaliste ?

Le premier obstacle se trouve en Allemagne. Maza est lié au Bayer jusqu’en juin 2030, et ses dirigeants ont déjà contacté son entourage pour prolonger ce bail, avec une nette hausse de salaire à la clé. Le joueur ne serait pas opposé à l’idée de rester. Sa valeur est estimée autour de 50 millions d’euros, soit environ quatre fois le prix payé au Hertha il y a dix-huit mois.

Une prolongation ferait encore grimper la note. Leverkusen sait vendre cher, comme l’ont montré les départs de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong à l’été 2025, mais le club fixe ses conditions. Paris n’est pas non plus seul sur le coup : Arsenal, Tottenham, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sont également renseignés.

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Ce n’est pas la première fois que Maza est associé au PSG. En janvier, en pleine CAN, un consultant avait déjà conseillé deux talents africains au club parisien, l’Algérien aux côtés du Camerounais Carlos Baleba. Neuf mois plus tard, la piste reste au stade du suivi, sans négociation engagée. En l’état, un départ d’Ibrahim Maza dès le mercato d’hiver paraît peu probable. Pour toute l’actualité des transferts du club de la capitale, rendez-vous dans notre rubrique mercato PSG.