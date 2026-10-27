Accueil - PSG mercato - PSG : Après l’OL, Luis Enrique fixe un cap à ses joueurs !

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Interrogé sur la belle série de victoires du PSG en ce moment, Luis Enrique a clairement expliqué qu’il n’est pas particulièrement pressé de voir son équipe à cette période de la saison.

Luis Enrique : « Ce n’est pas le moment d’être à 100% »

Après un début de saison poussif, le Paris Saint-Germain a retrouvé des couleurs avec une série en cours de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Au cours des dernières semaines, le PSG a séduit l’Europe entière en écrasant successivement Manchester City (4-2) et le FC Barcelone (4-2) en phase de ligue de la Ligue des Champions, puis l’Olympique Lyonnais (2-0), lundi soir, en Ligue 1.

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Mais pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, son équipe n’est pas encore à 100%. Interrogé sur cette belle série de victoires, l’entraîneur parisien a toutefois nuancé, expliquant notamment qu’il ne souhaitait pas voir ses joueurs au top de leur forme à cette période de la saison.

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« Si on a atteint notre vitesse de croisière ? Non, c’est seulement le début de saison et on a joué seulement trois matchs de Champions League. Je vous rappelle que l’année dernière, on a gagné les trois premiers et après, on n’a été pas dans les huit premiers. Le chemin est très long, mais s’il y a une chose qu’on a montrée pendant les trois dernières années où nous sommes ici, c’est que nous sommes une équipe fiable et on fait de la compétition tout le temps.

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Après, on gagne, on perd, on a des meilleurs ou pires moments, mais nous sommes fiables. On est une équipe qui a de la résilience, une équipe qui cherche à gagner tout le temps. On est au début, ce serait très dangereux si on parlait d’être à 100%. Ce n’est pas le moment d’être à 100%. Je ne voudrais être à 100% à ce moment, mais on cherche à avoir notre rythme habituel pour y arriver au moment clé de la saison, et ce sera le mois d’avril, plus ou moins », a commenté le technicien espagnol face à la presse.

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