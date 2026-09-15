Mercato PSG : Luis Campos cible Joan Garcia

Le PSG cherche un gardien solide, et le portier de Barcelone Joan Garcia attire tous les regards. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos pourrait passer à l’attaque dans les prochains mois.

Mercato PSG : Luis Campos vise Joan Garcia

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Le PSG surveille Joan Garcia, selon Ekrem Konur. Déjà ciblé après le recrutement de Matvey Safonov, le gardien espagnol serait de nouveau sur les radars parisiens. Barcelone a recruté Joan Garcia en juillet 2025 pour 25 millions d’euros. Venu de l’Espanyol pour remplacer Marc-André Ter Stegen, le joueur s’est imposé. Il a brillé. Ses arrêts ont d’ailleurs contribué au titre de Liga la saison dernière.

D’après Ekrem Konur, plusieurs clubs pourraient passer à l’offensive dans les prochains mois, voire dans les deux prochaines années. La Premier League suit notamment le dossier. Arsenal et Tottenham auraient ainsi manifesté leur intérêt pour Joan Garcia. Leur mission s’annonce toutefois compliquée.

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Sa clause libératoire dépasse les 400 millions d’euros. Mais la situation économique du FC Barcelone pourrait changer la donne. Selon le journaliste, le club catalan pourrait envisager une vente si une offre suffisamment importante venait à arriver. Un dossier que le Paris SG pourrait suivre avec attention.

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À Paris, Matvey Safonov conserve la confiance du club. Le gardien russe occupe actuellement une place importante dans la hiérarchie, même si des interrogations existeraient en interne sur sa capacité à rester numéro un sur le très long terme. Lucas Chevalier, de son côté, n’a pas encore réussi à inverser la tendance. En ce début de saison 2026-2027, le Français n’a pas suffisamment convaincu pour bouleverser la hiérarchie parisienne.

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Joan Garcia pourrait donc représenter une option séduisante. L’Espagnol possède des qualités qui correspondent aux exigences de Luis Enrique. Le PSG devra toutefois mesurer le coût d’une telle opération. Avec une clause dépassant les 400 millions d’euros, le dossier s’annonce extrêmement onéreux. Mais si Barcelone venait à ouvrir la porte à un transfert pour une somme bien inférieure, Paris pourrait avoir une carte à jouer.