Accueil - Mercato ASSE - Mercato : Christophe Galtier compare Neom à l’ASSE et au LOSC

Christophe Galtier poursuit son aventure loin de la Ligue 1. Après Al-Duhail au Qatar, l’ancien coach du PSG dirige Neom en Arabie saoudite, où il a entamé sa deuxième saison. Alors que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, le technicien français s’est souvenu de ses anciens clubs, l’ASSE et le LOSC, qu’il retrouve dans son projet actuel.

Mercato : Christophe Galtier n’a pas oublié l’ASSE et le LOSC

Christophe Galtier n’a pas oublié l’AS Saint-Étienne. Désormais à la tête de Neom en Arabie saoudite, l’ancien entraîneur des Verts retrouve dans son projet actuel certaines sensations vécues dans le Forez. Au moment d’évoquer son travail et la construction de son nouveau club, l’ancien coach du PSG a spontanément cité ses huit années passées à Saint-Étienne.

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À Neom, Galtier participe au développement d’un projet encore jeune. Une situation qui semble particulièrement lui convenir et qui lui rappelle plusieurs expériences marquantes de sa carrière, notamment son passage à l’ASSE. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, le Marseillais de 60 ans a rapproché son aventure saoudienne de celle vécue à l’ASSE.

« À Neom, je me retrouve dans ce que j’étais à Saint-Étienne pendant huit ans, à Lille pendant quatre ans et dans ce que j’ai fait, et bien fait, à Nice pendant un an. S’il y a bien un endroit, où le mot projet a du sens et du poids, c’est ici. Avant, il n’y avait presque rien. Mon objectif est d’être performant, mais aussi d’écrire une histoire, de développer des jeunes joueurs, étrangers et saoudiens, pour les amener en équipe nationale », a déclaré Christophe Galtier.

L’ancien défenseur pense d’ailleurs qu’on « sous-estime parfois la Saudi Pro League », alors que « c’est un championnat, où chaque match est pensé, où l’adversaire n’improvise pas », qui a attiré des entraîneurs de renommée internationale. Le parallèle effectué par Christophe Galtier permet surtout de comprendre ce qu’il recherche désormais dans son métier.

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Après avoir connu des clubs soumis à une obligation de résultats immédiats, l’ancien coach de l’ASSE semble apprécier de nouveau la possibilité de bâtir dans la durée. Son effectif comporte pourtant plusieurs noms familiers du football français. Marcin Bulka, Saïd Benrahma, Malang Sarr, Nathan Zézé ou encore Alexandre Lacazette évoluent notamment sous ses ordres. Mais Galtier ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1.

Galtier : « Je ne fermerai jamais la porte à la France »

Christophe Galtier arrive au terme de son contrat à la fin de la saison et reconnaît avoir déjà été sollicité ces derniers mois. Après Al-Duhail au Qatar, l’ancien entraîneur du PSG dirige Neom en Arabie saoudite, où il a entamé sa deuxième saison. Son contrat arrive à échéance à la fin de l’exercice, mais la suite de sa carrière reste ouverte, y compris du côté de la Ligue 1.

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« Je ne fermerai jamais la porte à la France ni à mon championnat, c’est une certitude », a confié Galtier, qui ne sait cependant pas encore, où se poursuivra sa carrière. Arabie saoudite, Europe, Asie ou même Amérique du Sud : toutes les possibilités semblent ouvertes. Une chose est acquise selon lui : il souhaite continuer à entraîner pendant au moins trois années supplémentaires. Mais ses anciens clubs que sont l‘AS Saint-Etienne, le LOSC, l’OGC Nice et le PSG sont pour l’heure clairement à oublier

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À Neom, Galtier dit retrouver le plaisir de bâtir un projet et de développer des joueurs. Il n’a donc pas présenté son échéance contractuelle comme un départ déjà décidé. Pour l’heure, ses propos ouvrent des possibilités, mais n’excluent pas qu’il puisse rester en Arabie Saoudite.