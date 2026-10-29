Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Larsonneur fixé, le retour de Naïr confirmé avant Guingamp

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L’ASSE a fait un point officiel sur la blessure de Gautier Larsonneur. Le club confirme dans un communiqué médical qu’il est touché au genou et sera absent pour plusieurs semaines.

ASSE : Entorse au genou et 3 à 4 semaines d’indisponibilité pour Larsonneur

Comme pressenti et annoncé par Ian Cathro depuis sa sortie du terrain lors du match ASSE – Rodez (2-0), Gautier Larsonneur souffre d’une blessure au genou. Le club précise dans un communiqué médical qu’il est victime d’une entorse.

La durée de son indisponibilité est également confirmée. Le gardien de but numéro 1 des Verts sera absent pendant « plusieurs semaines, avant d’entamer sa phase de convalescence ».

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Présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi, Ian Cathro a donné quelques détails sur le situation du dernier rempart de l’AS Saint-Etienne.

« Le protocole, c’est le temps. Je n’ai pas une durée exacte, on est encore trop loin pour voir. Ça dépend de chacun : pour certains ça va très vite, pour d’autres c’est plus long. Gautier Larsonneur va devoir passer par plusieurs étapes pour se soigner, il va devoir renforcer la jambe concernée et passer par de la réathlétisation. On fera des bilans réguliers, peut-être que dans trois ou quatre semaines on saura si un retour est proche ou pas », a-t-il indiqué.

Mamour Ndiaye va enchaîner contre Guingamp et Laval

Evidemment, il ne sera pas opérationnel avant la prochaine trêve internationale (du 8 au 20 novembre). Concrètement, Gautier Larsonneur est d’ores et déjà indisponible pour le déplacement des Stéphanois à Guingamp (samedi 31 octobre) et pour la réception du Stade Lavallois à Geoffroy-Guichard (samedi 7 novembre).

Mamour Ndiaye (21 ans) va donc enchaîner avec une troisième, puis une quatrième titulatisations, avant la coupure internationale. Pour rappel, le jeune gardien de but de l’ASSE reste sur deux victoires avec clean sheet, contre le Red Star (0-1) et face au FC Nantes (1-0).

Paul Eymard en rééducation, Sohaib Naïr est guéri

Ian Cathro a également annoncé l’indisponibilité de Paul Eymard. Opéré à la suite d’une fracture du tibia en avril dernier, le milieu de terrain de 18 ans est actuellement en phase de rééducation. « Nous allons le ramener sur les terrains », a promis le coach des Verts.

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Recrue estivale stéphanoise, Tamar Svetlin, est aussi sur le flanc. Il souffre d’une blessure au tendon d’Achille. « Sa situation reste inchangée », il ne devrait pas être opérationnel avant le retour de trêve internationale.

En revanche, le technicien écossais récupère Sohaib Naïr. Malade et déclaré forfait dans les dernières minutes avant le match contre le FC Nantes, il va bien. Le défenseur central s’est entraîné normalement cette semaine et il est apte à rejouer.

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