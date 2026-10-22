Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Lepenant ne digère pas son départ manqué

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Johann Lepenant aurait pu quitter le FC Nantes lors du mercato d’été. Mais ses dirigeants l’ont finalement maintenu. Ce choix laisse un goût amer au joueur de 24 ans.

FC Nantes : Johann Lepenant a vécu un mercato de frustration

Johann Lepenant, dans un entretien accordé à Presse Océan, a levé le voile sur son mercato estival. Le milieu de terrain français était persuadé de quitter le FC Nantes relégué en Ligue 2. Des négociations étaient déjà avancées avec plusieurs clubs, dont l’OGC Nice.

Sauf qu’aucune de ces discussions n’a toutefois abouti. Johann Lepenant a finalement été retenu par sa direction. « Quand c’est bien avancé et que ça ne se fait pas, on est déçu », résume-t-il sans détour. Ce transfert a pesé sur son début de saison avec les Canaris.

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Johann Lepenant reconnaît avoir eu l’esprit ailleurs. Il était tiraillé par les sollicitations quotidiennes de ses agents et les annonces contradictoires. Un jour le feu vert, le lendemain aucun accord. Ce rythme qu’il décrit comme parfois « agaçant », a forcément eu un impact sur ses performances sur le terrain.

Un avenir à surveiller cet hiver

Ses représentants lui ont détaillé les raisons de ces revirements. Même si Johann Lepenant pointe un contexte général au FC Nantes. Certains joueurs censés s’en aller sont finalement restés. Cela aurait bloqué son départ. À cela s’ajoute la situation financière compliquée de nombreux clubs français.

« Il y a eu un peu de tout, des joueurs qui devaient partir et qui ne sont pas partis dans les autres clubs, a énuméré le joueur formé à Caen. Après il y a aussi les clubs français qui n’ont plus beaucoup d’argent », a-t-il expliqué. L’ancien Caennais est lié au FCN jusqu’en juin 2029.

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Il n’est pas mécontent d’être resté chez les Canaris. Même si son état d’esprit laisse penser qu’il sera difficile de le retenir si une offre intéressante se présente cet. Le dossier Lepenant pourrait bien devenir l’un des plus sensibles durant le mois de janvier.