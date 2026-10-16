Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Les dessous de la visite surprise de Kita à la Jonelière

Waldemar Kita s’est rendu à la Jonelière le jeudi pour échanger avec son entraîneur Grégory Poirier, avant de s’adresser aux joueurs et au staff technique. Cette visite surprise du président du FC Nantes avait un objectif sportif précis : encourager le groupe après deux prestations encourageantes et mobiliser les troupes avant le déplacement à Dunkerque.

FC Nantes : Une visite présidentielle pour souffler sur les braises sportives

La présence de Waldemar Kita au centre d’entraînement du FC Nantes n’est pas passée inaperçue. Selon Ouest-France], le dirigeant a d’abord longuement discuté avec Grégory Poirier au terme de la séance matinale, avant de réunir les joueurs et le staff technique pendant un peu plus de quinze minutes.

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Une prise de parole inhabituelle dans sa forme, mais dont le contenu était clairement orienté vers le terrain. Loin des spéculations qui entourent l’avenir du club, cette intervention avait pour but de conforter le groupe dans sa dynamique récente.

« C’était un message sportif d’encouragement en tant que président par rapport à nos deux dernières prestations », a expliqué Grégory Poirier en conférence de presse. Le technicien a ainsi levé les doutes sur les intentions de son président Kita : il ne s’agissait ni d’une annonce institutionnelle ni d’un avertissement, mais d’un soutien destiné à maintenir l’équipe sur la bonne voie.

La vente du FC Nantes soigneusement écartée des discussions

Dans un club où les rumeurs de changement de propriétaire alimentent régulièrement l’actualité, la visite de Waldemar Kita pouvait naturellement susciter des interrogations. Pourtant, selon l’entourage du président cité dans l’article, cette présence n’avait aucun rapport avec l’éventuelle vente du FC Nantes.

Grégory Poirier a lui aussi été catégorique : « zéro phrase, zéro mot sur le sujet de la vente du FCN ». Le message adressé au vestiaire concernait exclusivement les enjeux sportifs immédiats. Ce rappel n’est toutefois pas anodin. Fin septembre, Waldemar Kita a signé un compromis de vente avec un groupe d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares, homme d’affaires franco-portugais de 62 ans.

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L’accord prévoit une option de vente permettant l’ouverture de négociations exclusives avec le propriétaire actuel. Cette opération nourrit les attentes autour de l’avenir du club, mais elle ne doit pas masquer les urgences du quotidien : préparer les matchs, engranger des points et retrouver une stabilité sportive.

Dunkerque en ligne de mire, Nantes doit confirmer

Le déplacement à Dunkerque, programmé le samedi suivant, constituait la prochaine échéance du FC Nantes. Les Canaris restaient sur une victoire 2-1 à Boulogne-sur-Mer et un match nul sans but contre Reims. Deux résultats qui ont apporté des motifs d’encouragement au staff, sans pour autant garantir que les difficultés nantaises appartiennent au passé. Le discours présidentiel s’inscrivait donc dans cette volonté de consolider les progrès observés.

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Pour Grégory Poirier, l’enjeu consiste désormais à transformer ces signes positifs en résultats durables. La visite de Waldemar Kita traduit un soutien affiché à son équipe, mais le verdict se rendra sur la pelouse. Dans le football, les discours peuvent regonfler les esprits ; ce sont les points qui finissent par rassurer les dirigeants, les supporters et tout un club en quête de sérénité.