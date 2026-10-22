Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG veut recruter un nouveau gardien en janvier

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Luis Enrique pourrait réserver une surprise lors du prochain mercato hivernal. Malgré les performances décisives de Matvey Safonov en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG envisagerait le recrutement d’un nouveau gardien de but.

Mercato : Matvey Safonov ne rassure pas le PSG

Trop souvent battu sur des tirs en angle fermé, Matvey Safonov ne rassure pas totalement le PSG. L’ancien portier de Krasnodar ne fait pas d’erreurs monumentales, mais il peine à convaincre. L’international russe continue de prendre des buts, où sa responsabilité est en partie engagée, comme les deux réalisations du FC Barcelone au Parc des Princes, mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Lire aussi : PSG : de remplaçant à titulaire, Safonov se livre sur Luis Enrique

Une situation qui pourrait bien faire évoluer le statut de Safonov dans la seconde partie de saison. Lors d’un échange avec les internautes du quotidien Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a confirmé que le staff du PSG travaillait déjà sur un point faible de son portier russe.

À voir

PSG : Surprise, Javier Tebas félicite publiquement Al-Khelaïfi

« Quant à Safonov, oui, effectivement, il a un problème de couverture de son premier poteau. Il y travaille, le staff lui en parle. Pour l’instant, il ne progresse pas, mais il ne faut jamais insulter l’avenir », a expliqué le spécialiste du club de la capitale. Un défaut qui contraste avec les progrès réalisés par le joueur dans un autre domaine essentiel au jeu de Luis Enrique.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique soutient Safonov après Brest mais exige plus

« Au pied, il a énormément progressé. Je trouve ses progrès assez dingues dans le jeu au pied. Donc sa vigilance au premier poteau sera peut-être réglée dans quelques mois », a poursuivi Sévérac. Pour autant, le Paris Saint-Germain n’est pas totalement rassuré et reste attentif aux opportunités pour recruter un nouveau gardien dès le prochain marché des transferts de janvier.

Matvey Safonov envoyé sur le banc en janvier ?

Avec 16 buts encaissés en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain prend en moyenne 1,33 but par match. Un chiffre collectif qui ne peut évidemment pas être attribué au seul Matvey Safonov, mais qui souligne les difficultés défensives rencontrées depuis le début de saison. Malgré les progrès du Russe de 27 ans, le PSG n’exclurait pas forcément de renforcer ce poste lors du prochain mercato hivernal.

Lire aussi : PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

À voir

Sturm Graz-OM : Valero dans le groupe, Genesio se justifie

« Quant au marché, le PSG reste toujours attentif. Tout le temps, chaque jour, chaque minute. Donc si l’opportunité d’un bon gardien existe cet hiver, il la saisira », a annoncé Dominique Sévérac. Si un nouveau gardien de but arrive cet hiver, la question pourrait clairement se poser pour l’avenir de Lucas Chevalier.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Grosse crainte pour Kvaratskhelia, le vestiaire réagit

PSG : Après le Barça, Dembélé et Marquinhos sont fixés sur leur sort

Doublure de Safonov, l’ancien portier du LOSC espère toujours retourner la situation et convaincre Luis Enrique de lui donner une seconde chance. Si le PSG recrute un nouveau gardien en janvier, son avenir pourrait s’écrire loin de Paris lors du mercato hivernal.

À voir

ASSE : Avant Nantes, Cathro lâche deux mauvaises nouvelles