Accueil - PSG - PSG : Enrique met les points sur les i pour Matvey Safonov !

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, Matvey Safonov peut compter sur le soutien de son entraîneur Luis Enrique. Après la victoire du PSG à Brest (1-0), l’entraîneur espagnol a tenu à mettre les choses au clair concernant le gardien de but russe.

Luis Enrique sur Matvey Safonov : « Je suis très content de ce qu’il fait »

La suite après cette publicité

Matvey Safonov a joué un rôle majeur dans la première victoire du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Après deux matchs nuls et une défaite, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), avec un gardien russe particulièrement inspiré.

Lisez aussi : PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

À voir

Crise à l’OM : Benatia lâche ses vérités à Frank McCourt !

Auteur d’une prestation remarquée face aux Bretons, l’ancien portier de Krasnodar a vu son match être apprécié par son coach, même si ce dernier a remis au passage un sérieux coup de pression sur l’ensemble de son groupe.

« Mon avis la prestation de Matvey Safonov ? Il n’y a pas de débat pour moi, j’ai trois gardiens de haut niveau », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Bien que satisfait du match de son dernier rempart, le successeur de Christophe Galtier a mis la pression à l’ensemble de son groupe : « je suis très content de ce qu’il fait, mais j’attends beaucoup plus de tous les joueurs, sans aucune distinction. »

Fidèle à ses exigences, Luis Enrique a poursuivi sur ses attentes en expliquant notamment : « c’est important de savoir que nous sommes le PSG et dans une équipe comme la nôtre, il faut savoir qu’il faut s’améliorer. » Conscient des errements de son équipe durant cette rencontre, l’ancien coach du Barça s’est réjoui du résultat final face aux garçons à Brest. « Et, normalement, si tu fais ce match avec ce type d’erreurs, tu ne gagnes pas le match », a ajouté Luis Enrique.

Lire la suite sur le PSG

Le PSG prend une décision radicale pour Matvey Safonov

À voir

RC Lens : Dino Toppmöller très remonté après le nul au Mans

PSG : Matvey Safonov reçoit une incroyable offre en Russie !

Dans la douleur, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur la plus petite des marges et ont pu remercier leur gardien Matvey Safonov, auteur d’un clean sheet et de 6 arrêts.