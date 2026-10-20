Accueil - PSG mercato - PSG : Dro Fernandez agite le vestiaire du Paris SG avant le Barça

Le PSG a investi 8 millions d’euros pour recruter Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, mais cette opération continue de provoquer des tensions dans le vestiaire du club de la capitale. Selon L’Équipe, plusieurs joueurs du Paris SG considéreraient que le milieu de terrain espagnol bénéficierait d’une forme de privilège de la part de l’entraîneur Luis Enrique.

Dro Fernandez favorisé par Luis Enrique au PSG ?

Dro Fernandez, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui va retrouver mardi le FC Barcelone, huit mois après son départ, reste pour beaucoup une énigme. Promesses, doutes, crispations, l’international espoir espagnol est un cas qui fait parler.

Lire aussi : PSG : Dro Fernandez affiche sa surprise après Bratislava !

À voir

PSG : Grosse surprise dans le groupe de Luis Enrique face au Barça

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les dirigeants parisiens se montrent patients avec le joueur de 18 ans et ne s’inquiètent pas de cette situation. Pour autant, en interne, le cas du jeune talent a bel et bien suscité des crispations. En effet, son recrutement aurait provoqué une véritable incompréhension au sein du centre de formation.

Plusieurs talents et formateurs n’ont pas compris l’intérêt de miser sur Dro Fernandez alors qu’il existait des profils prometteurs à ce poste chez les jeunes du PSG. Même chez les professionnels, la gestion du natif de Nigran, qui dispose d’un temps de jeu intéressant malgré des performances neutres, interroge.

Senny Mayulu et Quentin Ndjantou au cœur des comparaisons

D’après le quotidien sportif, plusieurs joueurs considéreraient que Dro Fernandez bénéficie d’une forme de privilège, notamment par rapport à des éléments issus du centre de formation parisien comme Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, qui disposent de moins d’opportunités.

Lire aussi : Mercato PSG : Dro Fernandez, le Barça prépare sa vengeance !

À voir

ASSE : Ejecté du podium par Saint-Etienne, le Red Star déjà revanchard

La situation suscite d’autant plus de commentaires que l’agent de l’Espagnol, Ivan de la Pena, représente également Luis Enrique. Cette relation alimente les interrogations de certains membres du groupe, même si elle ne constitue pas en elle-même une preuve de favoritisme.

Cette proximité ne prouve aucun traitement de faveur, mais elle interpelle forcément lorsque le jeune Espagnol est comparé à Senny Mayulu ou Quentin Ndjantou. Cette polémique intervient à un moment délicat, à l’approche du choc de Ligue des champions contre le FC Barcelone au Parc des Princes.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Grosse surprise dans le groupe de Luis Enrique face au Barça

Ligue 1 : Govou conseille l’OL pour le match contre le PSG

À voir

Mercato OM : Le MHSC ne lâche pas Ngapandouetnbu si facilement

Dans les prochaines semaines, l’évolution du temps de jeu de Dro Fernandez sera particulièrement observée. Si le jeune joueur continue d’enchaîner les titularisations tandis que d’autres éléments restent sur le banc, les frustrations pourraient prendre davantage d’ampleur dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.