Accueil - PSG - PSG : Luis Enrique monte au créneau pour Maghnes Akliouche !

Malgré un match plutôt intéressant, Maghnes Akliouche a essuyé les critiques de Laure Boulleau après la large victoire du PSG contre le Slovan Bratislava. De quoi agacé Luis Enrique, qui a tenu à défendre sa recrue estivale.

Maghnes Akliouche : « est en dessous par rapport aux autres »

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Malgré une note de 7/10 attribuée par plusieurs médias après le match de Ligue des Champions entre le PSG et le SK Slovan Bratislava, Maghnes Akliouche n’a visiblement pas convaincu Laure Boulleau. Pour l’ancienne joueuse du Paris SG et de l’équipe de France, le milieu offensif de 24 ans, arrivé cet été en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, n’est tout simplement pas au niveau des autres joueurs de Luis Enrique.

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La consultante de Canal+ estime qu’Akliouche a raté un petit peu son match face à l’équipe entraînée par Yaya Touré, mercredi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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« Il n’y a que Maghnes Akliouche qui a raté un petit peu son match », a regretté Laure Boulleau sur le plateau de Canal+, avant d’ajouter : « mais je me souviens aussi des débuts de Désiré Doué, il avait fallu attendre le mois de janvier après son arrivée.

Akliouche, je me dis que ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais en tout cas, il est en dessous par rapport aux autres attaquants du PSG. » Une charge violente qui n’a pas été du goût de l’entraîneur du club de la capitale française.

Luis Enrique : « Maghnes est l’un de ceux qui s’adaptent le plus vite à ce que nous voulons »

Après la démonstration offensive du Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava (6-1), Luis Enrique a publiquement pris la défense de Maghnes Akliouche. Le technicien espagnol a insisté sur le fait qu’il est satisfait de l’adaptation rapide de son nouveau numéro 11 et de sa contribution globale, malgré son premier but qui tarde à venir.

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« Maghnes est l’un de ceux qui s’adaptent le plus vite à ce que nous voulons. Il a beaucoup de qualités quand il a le ballon, beaucoup de capacité à défendre, il fait des appels en profondeur aussi. Je suis spécialement content de ce qu’il fait chaque fois. Et c’est pour cela qu’il joue beaucoup », a notamment déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

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Et les chiffres lui donnent raison. En effet, depuis la reprise des compétitions nationales et européennes, Maghnes Akliouche a participé à chaque rencontre du Paris Saint-Germain. Le natif de Tremblay-en-France a déjà cumulé 372 minutes de jeu sous les ordres de Luis Enrique, preuve qu’il est un élément essentiel du système tactique du coach parisien.

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