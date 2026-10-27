Accueil - PSG mercato - Le PSG uni autour de Kvaratskhelia après la victoire face à l’OL

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Après sa victoire face à l’OL (2-0), lundi soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a eu une pensée pour son attaquant Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, et qui ne pourrait plus rejouer cette saison.

Le PSG dédie la victoire face à l’OL à Kvaratskhelia

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique Lyonnais, lundi soir, au Parc des Princes. L’équipe lyonnaise a opposé une belle résistance aux hommes de Luis Enrique. Il faudra attendre la seconde période du match et les entrées en jeu de Senny Mayulu et Mika Godts pour voir les Parisiens trouver le chemin des filets de l’OL et faire le break dans ce match.

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Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG a dû composer sans quatre joueurs majeurs, notamment Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Si les trois premiers cités retrouveront la compétition dans les semaines à venir, l’international géorgien, lui, devra se faire opérer du genou cette semaine à Doha, et observer une période d’indisponibilité de six mois.

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Ce qui signifie que Kvaratskhelia pourrait ne plus rejouer cette saison. L’ancien ailier du Napoli a reçu le soutien de son entraîneur, de ses coéquipiers et des supporters parisiens durant le choc contre les Lyonnais. Avant le match, le Virage Auteuil a notamment déployé une banderole en soutien au Géorgien : « Kvara, le peuple rouge et bleu est avec toi ».

Puis, le public a scandé son nom à la 7e minute de jeu. Auteur de l’ouverture du score, Senny Mayulu a repris la célébration de son coéquipier. Et à l’issue de la rencontre, le milieu offensif de 20 ans a envoyé un message de soutien à Kvara.

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« On est une famille, on est très solidaires entre nous. Si ce n’est pas moi qui avais marqué le premier, quelqu’un d’autre aurait fait la célébration. On est unis, on est tous derrière lui », a déclaré Mayulu. En conférence de presse, Luis Enrique a également dédié cette victoire à son attaquant.

« Je voudrais dédier à Kvara cette victoire. On est très fier de lui. On reste motivé en tant qu’équipe. Mais cette victoire est pour Kvara », a lancé l’entraîneur espagnol du club parisien. Le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas voulu rester en marge de cet élan de solidarité autour du natif de Tbilissi.

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