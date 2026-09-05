PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

Acteur majeur du doublé historique en Ligue des Champions la saison dernière, Matvey Safonov traverse un début d’exercice compliqué. Ce qui pourrait relancer la bataille avec Lucas Chevalier dans les cages du PSG.

PSG : Matvey Safonov ne rassure pas

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Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas gagné un seul match contre une équipe française : défait par Lens (0-1) lors du Trophée des Champions, l’équipe de Luis Enrique a concédé deux nuls contre le Stade Rennais et le LOSC, sur le même score (2-2), avant de s’incliner à domicile face à l’AS Monaco (1-2), ce vendredi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1.

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Si les 8 buts encaissés en 5 matchs par le portier du PSG sont avant tout l’œuvre d’un collectif pour l’instant défaillant, la perméabilité de Matvey Safonov est notable. Contre l’AS Monaco, le gardien de but russe a encaissé deux buts sur les deux seuls tirs cadrés des hommes de Filipe Luis durant tout le match, sur 4 tirs tentés en tout. Cette passe difficile relance directement le débat autour de la hiérarchie à son poste, selon les informations du journal L’Équipe.

Lucas Chevalier prêt à récupérer sa place de N°1 ?

Relégué sur le banc depuis qu’il a perdu sa place au profit de Matvey Safonov la saison dernière, Lucas Chevalier n’a plus disputé la moindre minute en compétition officielle depuis janvier 2026. Capable d’écarter Senny Mayulu ou Lucas Digne de son groupe, le coach espagnol pourrait être tenté de relancer la concurrence si l’ancien portier de Krasnodar ne parvient pas à redresser la barre.

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L’international français de 254 ans, lui, est en tout cas dans les starting-blocks. Désireux de prouver sa vraie valeur après une première saison délicate, Chevalier n’a jamais envisagé de départ cet été. Le quotidien sportif précise que l’ancien de Lille, dont les qualités ne font apparemment aucun doute en interne, se tient prêt et travaille afin d’être là le moment venu.

Et la philosophie que prône Luis Enrique est basée, en grande partie, sur la concurrence et sur ce qu’il voit à l’entraînement au cours de la semaine. Tout est donc possible et Lucas Chevalier devra, comme Matvey Safonov avant lui, être décisif au bon moment s’il veut avoir une chance de remonter sur le devant de la scène avec le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, Luis Enrique défend Safonov malgré des prestations moins abouties.

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« Il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter. Mais vraiment hein, je le dis honnêtement. Parce que c’est ce moment particulier où l’adversaire frappe et boum. Aujourd’hui, combien de frappes a fait Monaco ? Deux. C’est clair. Deux ! Combien de buts ils ont marqué ? Deux. OK. Ce n’est pas habituel ça. On va voir pendant toute la saison que ça arrivera à un point de balance », a indiqué l’entraîneur espagnol en conférence de presse.