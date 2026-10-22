Accueil - PSG mercato - Mercato : Kvara blessé, le PSG prépare son offre pour Paris Brunner

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À la recherche d’un renfort offensif pour compenser la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait lancer une offensive pour recruter Paris Brunner dès le prochain mercato hivernal.

Mercato : Le PSG attend un renfort offensif cet hiver

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe rapporte que les dirigeants du PSG envisageaient déjà le recrutement d’un ailier gauche au prochain mercato d’hiver avant même la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Un ailier gauche jeune et à fort potentiel. La blessure de Kvara devrait logiquement conforter le club parisien dans cette quête, mais cette dernière pourrait être en partie réorientée selon le journal sportif.

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Avec la recherche d’un profil plus expérimenté ? Ou bien avec le recrutement d’un joueur évoluant plutôt à droite, dans le cas, où Désiré Doué basculerait à gauche ? Ce n’est pour le moment pas très clair, mais le PSG aura en tout cas les moyens de recruter au prochain mercato d’hiver et la vie sans Kvaratskhelia d’ici là permettra sans doute à Luis Campos et Luis Enrique d’affiner leurs recherches.

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Mais ce jeudi, The Athletic confirme que le Paris SG serait bien positionné sur la piste menant au jeune espoir allemand de l’AS Monaco, Paris Brunner. Âgé de 20 ans, l’ancien joueur du Borussia Dortmund affiche un excellent niveau depuis le début de la saison et il correspondrait parfaitement à la philosophie du projet parisien porté par Luis Enrique. Luis Campos pourrait même passer à l’offensive dès cet hiver pour tenter de convaincre le club monégasque de le laisser partir.

Paris Brunner au Paris SG pour 30M€ ?

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 8 matchs toutes compétitions confondues, Paris Brunner est la grosse révélation de ce début de saison du côté de l’AS Monaco. Et comme il fallait s’y attendre, les statistiques du protégé de Filipe Luis attirent déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

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Alors que le Paris SG va se retrouver handicapé dans son secteur offensif pour les prochains mois avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le conseiller sportif Luis Campos se serait rapproché de l’entourage de Brunner pour manifester son intérêt et évoquer un possible transfert en janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Dortmund pourrait clairement être placé sur le marché si l’AS Monaco ne parvient pas à le convaincre de prolonger d’ici la fin de la saison.

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Désireux de doubler toute concurrence dans ce dossier, le PSG voudrait anticiper avec un transfert dès cet hiver. Surtout que le club du Rocher ne réclamerait que 30 millions d’euros minimums pour son joueur. La balle est désormais dans le camp de Luis Campos.