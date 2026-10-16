Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG veut arracher Paris Brunner à l’AS Monaco

Révélation de ce début de saison avec ses 7 buts en 8 matches toutes compétitions confondues, Paris Brunner a attiré l’oeil de la direction sportive du PSG. Mais l’AS Monaco semble avoir un tout autre plan pour l’avenir proche de son attaquant allemand.

Mercato : Le PSG surveille Paris Brunner pour l’été 2027

Ce vendredi, PSG Inside Actus a fait le point sur les ambitions du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Le média spécialisé rapporte que selon les informations évoquées autour du recrutement de Luis Campos, le club de la capitale continue de multiplier les observations à travers la France.

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Lors des deux prochaines journées de championnat, les recruteurs parisiens seront ainsi dans différents stades pour superviser les jeunes pépites, mais aussi tout au long de la saison, les émissaires du PSG garderaient un œil attentif sur plusieurs jeunes talents de Ligue 1.

Si les services de Luis Campos continuent également de surveiller des talents partout en Europe, une priorité se dessine : identifier les meilleurs jeunes évoluant dans le championnat français, capables de s’inscrire dans le projet de Luis Enrique sur le long terme.

L’idée serait de reproduire des réussites comme celles de Maghnes Akliouche, Désiré Doué ou encore Warren Zaïre-Emery, en attirant des joueurs à fort potentiel, capables de progresser et de s’imposer durablement dans la capitale. Dans cette optique, les recruteurs parisiens auraient flashé sur le profil de Paris Brunner, « un attaquant à fort potentiel, dont l’évolution a attiré l’oeil du PSG », assure le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu.

🔴🔵 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟕 : 𝐋𝐄 𝐏𝐒𝐆 𝐀̀ 𝐋’𝐀𝐒𝐒𝐀𝐔𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐄́𝐏𝐈𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐔𝐄 𝟏 ! 🇫🇷💎



👀 Le Paris Saint-Germain prépare-t-il déjà son prochain grand tournant ?



Selon les informations évoquées autour du recrutement parisien, le PSG continue de… pic.twitter.com/RHK3k4EpRq — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 16, 2026

Après une première saison très discrète à Monaco, Brunner s’est imposé dans les plans de Filipe Luis et affiche désormais 7 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Le buteur de 20 ans a également confirmé sa forme en sélection Espoirs avec un doublé contre la Lettonie (4-0). Son ancien club, le Borussia Dortmund, conserve par ailleurs un mécanisme particulier dans le dossier.

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Contrairement à l’hypothèse d’une option de rachat classique, le journal L’Équipe précise que le BVB dispose du droit de s’aligner sur une offre formulée par un autre club. Dortmund ne bénéficie toutefois d’aucune priorité et devrait également convaincre Brunner.

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Lié à Monaco jusqu’en juin 2028, le jeune attaquant pourrait devenir un dossier sensible dès l’été prochain en l’absence d’accord. L’ASM entend donc prendre les devants et capitaliser sur l’éclosion spectaculaire de l’une des révélations de son début de saison.

L’AS Monaco veut blinder Paris Brunner

Il y a quelques jours, L’Équipe a révélé que la direction de l’AS Monaco aurait ouvert des négociations avec l’entourage de Paris Brunner pour une prolongation de contrat. En l’espace d’un mois et demi de compétition, le natif de Dortmund a changé de dimension.

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Il est encore lié jusqu’en juin 2028, ce qui veut dire quand dans les conditions actuelles, Monaco aurait à vendre son joueur l’été prochain s’il ne veut pas le voir partir libre. Mais cette éventualité ne devrait pas voir le jour puisque Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, aurait entamé des négociations avec Brunner et son entourage pour le prolonger d’au moins deux saisons, soit jusqu’en 2030.

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Le numéro 29 de l’ASM se plaît sur le Rocher, où il enchaîne désormais les titularisations sous la direction de Filipe Luis, qui lui a fait confiance après un exercice presque blanc, l’an dernier. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer très convaincant s’il espère déloger Brunner de la Principauté.