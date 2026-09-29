Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Paris Brunner vers un retour à Dortmund ?

Paris Brunner s’est imposé comme l’une des révélations de ce début de saison avec l’AS Monaco. Son ancien club, le Borussia Dortmund, suit attentivement sa progression, tandis que Monaco a déjà engagé des discussions pour prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2028.

Mercato AS Monaco : Pourquoi Dortmund garde-t-il un œil sur Paris Brunner ?

Le Borussia Dortmund n’a pas oublié Paris Brunner, deux ans après le départ de l’attaquant allemand vers l’AS Monaco. Selon Sky Sport Germany, le club allemand disposerait d’une clause lui permettant de s’aligner sur une éventuelle offre pour son ancien joueur. Cette disposition ne constitue toutefois pas une option de rachat prioritaire.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Griezmann et Paul Pogba bientôt réunis ?

Cette possibilité explique l’attention portée à la situation du joueur, sans pour autant annoncer un retour dans la Ruhr. Lars Ricken, directeur sportif du BVB, a récemment reconnu que les portes restaient ouvertes à Brunner, tout en précisant que son retour « n’est pas le sujet actuellement ». Dortmund dispose de Serhou Guirassy, Fabio Silva et Maximilian Beier dans le secteur offensif. Le club allemand ne prévoit donc pas, jusque là, de faire de Brunner une priorité pour le prochain mercato. Formé au BVB, Brunner n’avait jamais réussi à s’installer avec l’équipe première avant son départ en 2024. La concurrence offensive, mais aussi plusieurs épisodes disciplinaires, avaient contribué à cette séparation.

Comment Paris Brunner est-il devenu une révélation à Monaco ?

Le changement de statut de Brunner est spectaculaire. Recruté par Monaco à l’été 2024 pour environ 4 millions d’euros, il avait immédiatement été prêté au Cercle Bruges afin d’accumuler du temps de jeu. L’attaquant y avait inscrit six buts en 28 rencontres. De retour en Principauté la saison suivante, il n’avait toutefois disputé que sept matchs, pour seulement 127 minutes.

À voir

Belgique-France : Les Bleus s’imposent de justesse à Bruxelles (0-1)

La situation a changé avec l’arrivée de Filipe Luis. Le technicien brésilien a installé Brunner dans son onze de départ et l’Allemand de 20 ans lui a rapidement donné raison avec six buts lors de ses sept premières apparitions officielles. Son activité ne se limite pas à la finition. Après son doublé contre Marseille, Filipe Luis avait également souligné son pressing et ses retours défensifs. Avec sa taille de 1,86 mètre et son explosivité, Brunner s’est progressivement imposé comme une solution offensive régulière.

Le contrat de Brunner peut-il être prolongé par Monaco ?

Cette progression pousse dorénavant l’AS Monaco à sécuriser son attaquant. Brunner est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, mais le club de la Principauté a déjà entamé des discussions avec son entourage pour prolonger son engagement d’au moins deux saisons supplémentaires. Le numéro bénéficie ainsi d’une nouvelle reconnaissance des dirigeants monégasques.

Monaco doit également composer avec l’intérêt suscité par son attaquant en Allemagne. La clause détenue par Dortmund ne lui donne pas de priorité sur un éventuel transfert, puisque le Borussia devrait s’aligner sur une offre concurrente avant de convaincre le joueur. Dans ces conditions, une prolongation permettrait surtout à Monaco de conserver une marge de manœuvre plus importante autour de sa pépite dont l’intérêt sportif a fortement augmenté en quelques semaines.

Brunner a-t-il confirmé cette progression avec l’Allemagne Espoirs ?

La dynamique de Brunner s’est prolongée avec la sélection allemande. Appelé avec les Espoirs, l’attaquant a réussi ses débuts en inscrivant un doublé contre la Lettonie, lors d’une victoire 4-0 en qualifications pour l’Euro. Ces deux buts ont renforcé l’écho autour de son début de saison, alors qu’il avait déjà été sacré champion d’Europe et champion du monde U17 avec l’Allemagne en 2023.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Franjo Ivanovic annonce son retour à Benfica

À voir

PSG : Nasser Al-Khelaïfi tacle publiquement Gianni Infantino

Lire aussi : AS Monaco : Benzahra, Ajroud, Haddani et Gomes pros jusqu’en 2029

Son nom a également circulé autour de la sélection A, Jürgen Klopp ayant salué ses performances récentes. Le sélectionneur allemand a expliqué suivre son évolution et a estimé que Brunner avait réalisé « de manière formidable ses dernières semaines sur le plan footballistique. » Le Monégasque doit toutefois encore gérer un épisode disciplinaire. Suspendu deux matchs après son geste de décapitation lors du match nul contre Strasbourg, il a reçu des critiques de Lars Ricken.