Accueil - PSG mercato - PSG Mercato : Le prodige Ibrahim Maza pour remplacer Kvara ?

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Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne pourrait plus rejouer cette saison, le PSG est à la recherche d’un nouveau renfort offensif pour le prochain mercato hivernal. Et le profil du prodige algérien Ibrahim Maza du Bayer Leverkusen plaît énormément aux dirigeants parisiens.

Mercato : Le PSG séduit par le profil d’Ibrahim Maza

En quête de profils offensifs capables d’apporter de la créativité et de la fraîcheur à son effectif durant la seconde partie de saison, le Paris Saint-Germain verrait en Ibrahim Maza une option intéressante pour les prochains mercatos de 2027. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2030, le joueur de 20 ans attire l’attention grâce à son potentiel et à sa capacité à évoluer dans les espaces offensifs.

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Son profil correspond parfaitement aux ambitions parisiennes, qui consistent à miser désormais sur des joueurs jeunes et capables de s’inscrire dans la durée tout en apportant une réelle plus-value à l’équipe. Selon les informations du journaliste algérien Brahim Hanifi, qui travaille notamment pour la chaîne privée Echorouk TV News, le PSG souhaiterait recruter ce crack hors pair « à tout prix ».

Convaincu par le potentiel du joueur, Luis Campos voudrait le recruter et serait déterminé à tenter sa chance pour convaincre le Bayer Leverkusen de le laisser partir dès le prochain mercato de janvier. À ce stade, aucun montant ni aucune négociation n’ont été confirmés. Le dossier pourrait toutefois évoluer dans les prochaines semaines, en fonction des intentions du Paris Saint-Germain et de la position de la formation allemande.

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Pour le jeune international algérien, un éventuel départ à Paris représenterait une nouvelle étape importante dans sa carrière. Pour l’heure, le dossier reste à suivre, dans l’attente d’éventuelles avancées concrètes entre les différentes parties. Cependant, le PSG est loin d’être seul sur ce coup.

Grosse concurrence sur la piste Ibrahim Maza

Depuis son arrivée au Bayer à l’été 2025, en provenance du Hertha BSC pour 12 millions d’euros, Ibrahim Maza s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Leverkusen. Sous les ordres de Carles Martinez, le natif de Berlin est devenu la pièce maîtresse de l’attaque de la Werkself.

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Cette saison, il a déjà été impliqué dans six buts en huit matchs officiels. Ibrahim Maza a déjà inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en Bundesliga, en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne. Il n’est donc pas étonnant que le Bayer travaille déjà en coulisses à une prolongation de son contrat avec à la clé une importante revalorisation de son salaire, selon Sky Sport Germany.

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Au PSG, ce milieu offensif très prometteur s’intégrerait parfaitement au système de Luis Enrique. Sa polyvalence, en particulier, aurait séduit l’entraîneur parisien : Martinez l’a récemment utilisé aussi bien au poste de numéro 10 que sur les ailes. Une bataille pour sa signature se dessine toutefois si Maza ne prolonge pas à Leverkusen. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Arsenal FC et Tottenham auraient également manifesté leur intérêt.

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En cas de vente, le Bayer pourrait réaliser une énorme plus-value sur son transfert, puisqu’Ibrahim Maza est évalué à 50 millions d’euros sur le marché.

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