Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Ali Maamar ciblé par Lyon, un transfert à 2,5 M€ ?

Ali Maamar, latéral droit d’Anderlecht âgé de 21 ans, séduit l’Olympique Lyonnais et envisage un transfert pour compenser le départ de Zachary Athekame qui doit retourner à l’AC Milan à l’issue de son prêt. Le jeune Marocain, sous contrat jusqu’en juin 2028 et estimé à 2,5 millions d’euros, est également suivi par d’autres clubs.

Mercato OL : Pourquoi Ali Maamar intéresse-t-il Lyon ?

L’Olympique Lyonnais avance ses réflexions autour du poste de latéral droit d’Anderlecht. D’après Actu Foot Maroc, le club rhodanien s’intéresse à Ali Maamar, dont les prestations ont particulièrement retenu l’attention lors de la confrontation européenne entre Anderlecht et l’OL. Le défenseur de 21 ans aurait ainsi marqué les dirigeants lyonnais, qui suivent avec attention son évolution.

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Cette piste s’inscrit surtout dans une logique d’anticipation. Prêté par l’AC Milan sans option d’achat, Zachary Athekame doit retourner en Italie à la fin de la saison. Le Suisse l’a d’ailleurs récemment confirmé devant la presse, laissant l’OL face à la nécessité de préparer une nouvelle alternative sur le côté droit. Un possible transfert de Maamar pourrait permettre au club de ne pas attendre le dernier moment avant de rechercher une solution à ce poste. Le latéral d’Anderlecht pourrait même animé le mercato hivernal. Il faut retenir qu’aucune offre concrète de Lyon n’a toutefois été annoncée jusque là, et le dossier reste donc au stade de l’intérêt.

Quel profil Ali Maamar présente-t-il pour l’OL ?

Né à Bruxelles avec une double nationalité, belge et marocaine, Ali Maamar a été formé à Anderlecht et évolue principalement au poste de latéral droit. Il peut également évoluer sur le côté gauche, une polyvalence qui renforce l’intérêt de son profil pour un club qui recherche de solutions sur les deux côtés de sa défense.

Cette saison, le joueur a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec Anderlecht et délivré quatre passes décisives. Son activité dans le couloir et sa capacité à se projeter font partie des qualités mises en avant autour de son profil. Il a notamment débuté la rencontre européenne face à Lyon sur le flanc droit de la défense des Mauves.

Son profil correspond également à la politique de recrutement développée par Matthieu Louis-Jean depuis son arrivée à Lyon. Le directeur sportif lyonnais privilégie notamment des joueurs jeunes, capables de progresser et dont la valeur marchande n’est pas élevée. Le championnat belge constitue par ailleurs un marché connu de l’OL, ce qui peut favoriser le suivi et le recrutement de jeunes joueurs comme Maamar.

Combien faudrait-il dépenser pour recruter Ali Maamar ?

Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028, Ali Maamar ne se trouve pas dans une situation où son club belge serait contraint de le vendre rapidement. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, un montant qui place le joueur parmi les pistes accessibles sur le marché pour l’OL.

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Cette valorisation pourrait toutefois évoluer si la concurrence venait à se renforcer. Lyon n’est en effet pas le seul club à surveiller le jeune latéral. Plusieurs formations anglaises auraient déjà pris des renseignements, tandis que le FC Porto s’est également ajouté aux clubs intéressés. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone avaient eux aussi été associés au joueur par le passé, tout comme l’Olympique de Marseille.

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L’OM avait notamment étudié son profil à l’automne 2025, après ses prestations avec les sélections de jeunes du Maroc. Pour l’heure, aucune offensive n’est annoncée et Anderlecht conserve la position de force grâce au contrat de son défenseur. Mais si l’OL confirme son intérêt dans les prochains mois, Ali Maamar pourrait devenir une piste concrète pour préparer le départ d’Athekame au terme de son prêt.