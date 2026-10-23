Accueil - Mercato OM - OM : Après Graz, Genesio face à un danger en Ligue Europa

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Trois défaites en trois matchs, l’OM de Bruno Genesio démarre mal en Ligue Europa. Et l’histoire de la compétition ne plaide pas en sa faveur. Aucune équipe n’a jusqu’ici réussi à se qualifier après un tel parcours.

OM : Des précédents inquiétants pour Bruno Genesion

L’Olympique de Marseille connait un démarrage cauchemardesque en Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio ont encore perdu ce jeudi (1-0) face à Sturm Graz. Cette défaite fait suite aux revers concédés contre Besiktas et l’Olympiakos (0-1). L’OM reste donc bloqué à zéro point.

Le club entraîné par Bruno Genesio devra vite réagir. Car les premières places commence sérieusement à s’éloigner de l’OM. Chaque faux pas pèse lourd dans cette compétition qui ne compte que huit journées. Le moindre rebond devient urgent. Surtout que l’histoire récente de la C3 n’est guère favorable aux Marseillais.

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Depuis l’été 2024, la phase de ligue réunit 36 équipes. Les 24 premières équipes poursuivent l’aventure. Les huit premières sont directement qualifiées en huitièmes de finale. Et les autres (de la 9e à la 24e place) passent par les barrages. Or en deux éditions, sept clubs ont démarré avec trois défaites dans le tournoi. Et aucun ne s’est qualifié.

Sept équipes éliminées après trois défaites en Ligue Europa

En 2024-2025, trois formations étaient concernées. Le Maccabi Tel-Aviv a fini 29e avec 6 points, le Dynamo Kiev 34e avec 4 points, et Qarabag dernier avec 3 points. L’année suivante, quatre équipes ont connu le même sort. L’OGC Nice (33e, 3 points), le RB Salzbourg (31e, 6 points), le FC Utrecht (34e, 1 point) et les Glasgow Rangers (32es, 4 points). Aucun de ces sept clubs n’a donc disputé les barrages, rappelle Le Phocéen.

Le message est clair pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille faire mentir ces statistiques. Tout reste jouable pour Igor Paixao et ses coéquipiers. Puisque 15 points restent à prendre en 5 matchs. L’OM devra donc enchaîner rapidement.

Les Phocéens devront relever la tête lors du prochain déplacement à Leverkusen, avant de recevoir le Levski Sofia, puis d’affronter notamment le Celta Vigo, le Celtic Glasgow et Anderlecht. L’équation est simple. Il faudra multiplier les victoires pour éviter de rejoindre la liste des sept clubs piégés par un début de saison raté en Ligue Europa.

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