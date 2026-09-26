Ligue 2 : Rodez pourrait récupérer son gardien numéro 1 avant l’ASSE

L’ASSE retrouvera Rodez le 10 octobre à Geoffroy-Guichard, avec une possible bonne nouvelle pour le club aveyronnais. Quentin Braat se rapproche d’un retour après sa blessure au mollet. Le gardien de 29 ans a repris l’entraînement collectif et espère être opérationnel pour ce rendez-vous de Ligue 2.

Pourquoi Quentin Braat pourrait-il retrouver les cages face à l’ASSE ?

Sur une série de deux matchs sans succès, l’ASSE va retrouver la Ligue 2 après un break de trois semaines lié à la trêve internationale. L’occasion est propice pour les hommes de Ian Cathro afin de mieux préparer le duel à venir face à Rodez. L’adversaire pourrait d’ailleurs récupérer son gardien de but numéro 1, Quentin Braat, pour ces retrouvailles selon EVECT.

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Le gardien avait été stoppé le 14 août, après une blessure au mollet survenue lors de l’échauffement qui a précédé Annecy-Rodez. Depuis, Lucas Margueron puis Enzo Crombez ont assuré l’intérim. Mais Braat a franchi une étape importante. Il a repris les séances avec le groupe. Une excellente nouvelle pour son club avant un déplacement périlleux dans le Chaudron.

Son retour est-il déjà acté pour le déplacement à Saint-Étienne ?

C’est précisément là que la prudence s’impose. Braat peut avoir retrouvé l’entraînement collectif sans que sa titularisation contre l’AS Saint-Etienne soit automatiquement acquise. Le gardien doit encore récupérer toute son explosivité et valider les dernières étapes de sa préparation physique pour espérer reprendre sa place dans les buts.

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Quelques semaines plus tôt, Didier Santini affichait d’ailleurs une grande prudence. Centre Presse Aveyron rapportait début septembre que l’entraîneur de Rodez refusait de prendre le moindre risque avec son portier, tout en évoquant même un retour « après la trêve » et, au mieux, lors du déplacement à Saint-Étienne. Cette échéance correspond désormais au calendrier.

Que change Braat dans une équipe de Rodez fragilisée ?

Son éventuel retour ne serait pas anodin. Braat a été élu meilleur gardien de Ligue 2 aux Trophées UNFP 2026, après une première saison remarquée sous les couleurs ruthénoises. Son absence prive donc Rodez d’un élément devenu central dans sa structure défensive. Le contraste est particulièrement intéressant avant l’ASSE.

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Sur le plan statistique, depuis le début de saison, Rodez a encaissé 16 buts après sept journées, tandis que Saint-Étienne s’est installée en tête du championnat avec 16 points. Dans ce contexte, récupérer son gardien titulaire pourrait offrir au RAF davantage de sécurité au moment de se présenter dans le Chaudron.

Pourquoi Saint-Etienne devra-t-elle surveiller ce retour de près ?

Pour les Verts, l’enjeu sera aussi de poursuivre leur progression après un scénario frustrant à Metz. L’ASSE menait 2-0 avant de concéder le nul, une séquence qui a poussé Ian Cathro à réclamer davantage de maîtrise. Sur beIN Sports, le technicien stéphanois a résumé son exigence ainsi : « lorsque nous jouons à l’extérieur, dans un match difficile, et que nous menons 2-0, la rencontre doit se terminer sur le score de 2-0, et non de 2-2 ».

Le rendez-vous du 10 octobre pourrait donc opposer une équipe stéphanoise désireuse de corriger ses dernières imperfections à un Rodez potentiellement renforcé par le retour de son dernier rempart. Et il y a un détail qui donne encore plus de relief à cette affiche. Braat est lié au RAF jusqu’en juin 2028, tandis que son retour intervient précisément au moment où Rodez a besoin de stabilité derrière.

L’ASSE face à un gardien qui connaît déjà le chemin du danger ?

Sur le papier, le retour de Braat modifierait sensiblement le rapport de force dans la surface ruthénoise. Ce n’est pas seulement une question d’expérience. Son trophée UNFP rappelle la qualité de sa dernière saison et explique pourquoi son absence est aussi scrutée.

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Mais il reste une inconnue essentielle : son état physique réel le jour du match. Le principal intéressé veut être « à 200% physiquement » pour Saint-Étienne, selon ses propos rapportés par Totem. L’ASSE sait donc ce qui pourrait l’attendre, mais pas encore avec certitude qui prendra place dans les cages de Rodez à Geoffroy-Guichard.