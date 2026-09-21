Accueil - Mercato ASSE - ASSE leader en Ligue 2 : et si l’histoire se répétait encore ?

Après sept journées de Ligue 2, l’ASSE occupe la première place du classement et aborde la trêve internationale avec un bilan favorable. Mais le souvenir de la saison précédente rappelle aux Verts qu’un départ réussi ne garantit absolument pas une montée en Ligue 1.

La première place peut-elle vraiment rassurer l’ASSE ?

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L’ASSE s’installe en tête de la Ligue 2 au moment où le championnat marque une coupure de trois semaines. A l’approche de cette trêve, Peuple-Vert souligne justement le contraste entre cette position flatteuse et les difficultés rencontrées par les Stéphanois lors du précédent exercice. Le classement offre donc une photographie séduisante, mais certainement pas encore le scénario final.

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Cette situation impose surtout de regarder au-delà des derniers résultats. Les Verts ont montré suffisamment de qualités pour prendre les commandes, mais les deux dernières journées ont légèrement refroidi l’enthousiasme. Le véritable défi sera désormais de conserver cette dynamique lorsque les matchs vont s’enchaîner à nouveau. En Ligue 2, quelques semaines peuvent suffire à transformer un leader conquérant en équipe sous pression.

Pourquoi le passé stéphanois revient-il déjà frapper à la porte ?

L’ASSE connaît malheureusement la musique. Lors de son précédent passage en Ligue 2, le club avait également payé cher une période de moins bien avant de retrouver de l’élan. Sous Philippe Montanier, la réaction avait même été spectaculaire entre les 22e et 30e journées, avec 23 points pris sur 27 possibles. Mais cette remontée avait été insuffisante pour effacer complètement le retard accumulé.

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La fin de saison avait ensuite apporté une nouvelle désillusion. Sur les quatre dernières journées, les Stéphanois n’avaient récolté que trois points sur douze. Ce précédent constitue un avertissement concret pour le groupe dirigé aujourd’hui par Ian Cathro : dominer en septembre ne suffit pas lorsqu’il faut encore tenir jusqu’au printemps. Le championnat se gagne dans la durée, pas sur une photographie prise après sept journées.

Le prochain virage peut-il changer le visage de la saison ?

La trêve arrive donc à un moment particulièrement intéressant. Elle offre du temps au staff pour corriger certaines failles, mais elle peut également casser le rythme d’une équipe qui venait de s’installer au sommet. Pour le club forézien, l’enjeu sera de retrouver immédiatement de la continuité au retour de la compétition.

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Le calendrier réservera notamment la réception de Rodez, une équipe qui aura certainement en mémoire le play-off perdu face aux Verts quelques mois plus tôt. Cette rencontre pourrait rapidement devenir un test de caractère. Après deux résultats moins convaincants, Saint-Etienne devra montrer qu’elle sait répondre lorsque le statut de leader attire davantage d’attention et de pression.

L’ASSE saura-t-elle enfin éviter le même piège ?

Le principal enseignement du passé est clair : une bonne entame ne protège de rien. Les Stéphanois disposent aujourd’hui d’un effectif qui connaît mieux les exigences de la Ligue 2 et d’un staff qui doit transformer cette expérience en régularité. C’est précisément sur ce terrain que la saison pourrait se jouer.

Le contexte est également particulier pour Kilmer Sports Ventures, qui entame une nouvelle étape de son projet après la relégation et l’échec de la précédente tentative de remontée. L’AS Saint-Etienne ne peut donc pas simplement se satisfaire d’un beau classement provisoire. Si les Verts veulent retrouver la Ligue 1, ils devront cette fois éviter les trous d’air qui ont déjà compromis leurs ambitions par le passé.

Le chiffre qui résume le danger ?

23 points sur 27 : c’est le bilan impressionnant réalisé par l’ASSE entre les 22e et 30e journées lors de sa précédente saison, malgré lequel le club n’avait pas réussi à transformer son redressement en montée directe. Ce rappel donne une mesure très concrète du défi actuel : même une équipe capable d’enchaîner neuf journées presque parfaites peut être rattrapée par les points abandonnés auparavant.

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L’ASSE possède donc une occasion rare de tirer profit de son expérience. Leader après sept journées, le club stéphanois a déjà posé les premières pierres de son objectif. Mais cette fois, le véritable rendez-vous ne sera pas fixé à l’automne. Il se jouera lorsque les jambes seront lourdes, que la pression augmentera et que chaque point pèsera lourd dans la course à la Ligue 1.