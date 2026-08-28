Mercato ASSE : Les adieux déchirants de Mickaël Nadé

‎‎Mickaël Nadé quitte officiellement l’ASSE après plus d’une décennie passée au sein du club formateur. Le défenseur de 27 ans rejoint United FC aux Émirats arabes unis, avant d’être prêté au Rodina Moscou, et a adressé un message très émouvant aux supporters stéphanois.‎

‎Mercato ASSE : ‎Mickaël Nadé, une dernière lettre avant de tourner la page‎

La suite après cette publicité

‎Le départ de Mickaël Nadé est désormais officiel. Arrivé à l’ASSE en 2014, le défenseur central a franchi toutes les étapes de la formation stéphanoise avant de s’installer progressivement chez les professionnels. Le club a confirmé son transfert vers United FC, avec un prêt immédiat au Rodina Moscou.‎

Lire aussi : ASSE : Le mercato de KSV validé par le début des Verts en L2

‎L’information a notamment été révélée par L’Équipe, qui précise que le joueur de 27 ans a rejoint la formation émiratie avant de prendre la direction de la Russie. Mais derrière les détails d’une opération de mercato, c’est surtout une histoire personnelle qui s’achève. Et elle ne s’est pas terminée sans émotion.‎

‎« Vous resterez toujours dans mon cœur »‎

‎Sur Instagram, Mickaël Nadé a choisi les mots plutôt que les formules convenues. Son message s’adresse directement à ceux qui l’ont accompagné durant son parcours. « Il est difficile de trouver les mots pour dire au revoir à un club et à des supporters qui ont compté autant dans ma vie », écrit-il.‎

À voir

PSG – LDC : Al-Khelaïfi impatient d’en découdre avec le Barça

‎Le défenseur évoque ensuite les souvenirs accumulés au fil des saisons, les victoires comme les périodes plus difficiles. « Je quitte Saint-Étienne avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec une immense fierté d’avoir porté ce maillot », poursuit-il. Puis vient une phrase qui résume à elle seule son attachement : « Merci pour tout. Vous resterez toujours dans mon cœur. »‎

‎144 matches et une histoire pas comme les autres‎

‎Mickaël Nadé ne part pas comme un simple joueur de passage. Formé au centre Robert-Herbin depuis 2014, il a porté le maillot stéphanois à 144 reprises, toutes compétitions confondues. L’ASSE rappelle notamment qu’il a connu les différentes divisions et plusieurs épisodes marquants de l’histoire récente du club.‎

Lire aussi : Mercato ASSE : Saint-Étienne peut encore tout changer en 6 jours !

‎La saison 2025-2026 illustre encore son importance sportive : le défenseur a disputé 39 rencontres et inscrit deux buts avec les Verts. Il avait donc encore du temps de jeu avant son départ, même si le nouvel entraîneur Ian Cathro ne comptait plus sur lui pour la suite du projet.

‎‎Une place à reprendre dans la charnière‎

‎Son départ laisse aussi une conséquence très concrète pour l’AS Saint-Etienne. Ian Cathro doit désormais recomposer son secteur défensif, tandis que l’arrivée de Sohaib Naïr apporte déjà une solution supplémentaire dans l’axe. ‎Pour Mickaël Nadé, le prochain chapitre s’écrira donc loin du Forez.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Maxime Bernauer déjà sous pression avant Dijon

À voir

Mercato OM : Igor Paixão vers une vente à perte pour Marseille ?

ASSE : Ligue 2, Breum et Ferreira de retour contre Dijon ?

United FC constitue son nouveau point de chute, mais son prêt au Rodina Moscou lui permettra immédiatement de poursuivre sa carrière sur les terrains russes. Un changement radical après dix années sous le maillot vert.