PSG : Ballon d’Or ! Fabian Ruiz prévient Dembélé et Kvara

Cette année, le Ballon d’Or pourrait se disputer entre trois joueurs du PSG : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. D’ailleurs, le dernier cité pense qu’il possède toutes ses chances dans cette distinction individuelle.

Fabian Ruiz : « J’ai tout gagné »

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La course au Ballon d’Or 2026 est lancée. Le 26 octobre prochain, le successeur d’Ousmane Dembélé sera connu lors d’une cérémonie organisée à Londres pour la première fois. La liste des nominés, elle, sera dévoilée dans deux jours. En attendant, les spéculations vont bon train quant à savoir quel joueur deviendra le 70e vainqueur de l’histoire de cette prestigieuse récompense.

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Pour plusieurs observateurs, la bataille devrait se livrer entre Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore Lamine Yamal. Cependant, le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, pense qu’il est tout aussi crédible de remporter ce titre. Après avoir tout raflé avec le Paris Saint-Germain, notamment la Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite, et soulever la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, le joueur de 30 ans estime que le Ballon d’Or doit lui revenir.

@BixeLizarazu ne serait pas surpris de voir Fabián Ruiz remporter le Ballon d’Or 🏆⭐ pic.twitter.com/mXMFoEdoWa — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 6, 2026

« Je n’aime pas être dans la lumière et au centre de l’attention, mais je pense que cette année je peux me le permettre avec la saison et le travail réalisés et les titres remportés », a déclaré Fabian Ruiz à Téléfoot ce dimanche.

« Au niveau collectif, j’ai tout gagné. Individuellement à l’échelle mondiale, le seul titre qui me manque c’est le Ballon d’Or pour être reconnu par tout le monde » a ajouté le protégé de Luis Enrique. Malgré plusieurs mois d’absence (janvier et avril) en raison d’une blessure au genou, l’ancien milieu défensif du Napoli reste un élément essentiel dans le système de Luis Enrique. D’ailleurs, il n’est pas le seul à penser qu’il mérite de remporter le Graal.

Bixente Lizarazu milite pour Fabian Ruiz, « un joueur très complet »

Bixente Lizarazu estime que cette année, Fabian Ruiz est un sérieux prétendant pour le Ballon d’Or et succéder à Ousmane Dembélé. Pour Téléfoot, l’ex-international français a tout d’abord décrit les qualités du numéro parisien : « pour moi, c’est un joueur qui n’est pas spectaculaire, mais qui est très efficace, très complet. »

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Le consultant a ensuite évoqué les titres remportés par l’Espagnol et qui plaident en sa faveur : « en le regardant jouer, on n’a pas les yeux qui brillent comme pour Lamine Yamal ou Kylian Mbappé. Mais il faut valoriser les titres. Tu ne peux pas donner le Ballon d’Or à quelqu’un qui n’a rien gagné. »

Poursuivant, Bixente Lizarazu a avoué qu’il ne serait pas du tout surpris si France Football et la FIFA octroient le Ballon d’Or à Fabian Ruiz. « Le fait d’avoir fait le doublé Coupe du Monde – Ligue des Champions, pour moi, il va faire partie du top 3. Et je ne serais pas choqué qu’il gagne le Ballon d’Or, comme Rodri l’a pu l’avoir », a confié l’ancien latéral du Bayern Munich.

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