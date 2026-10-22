PSG : L’option surprenante d’Enrique pour remplacer Kvaratskhelia 

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Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mardi soir face au Barça en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia sera absent de longs mois. Ce qui pousse déjà Luis Enrique à chercher des options pour compenser la longue indisponibilité de l’ailier géorgien.

Le PSG s’active sur le marché après la blessure de Kvaratskhelia

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone (4-2), Khvicha Kvaratskhelia sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un énorme coup dur pour Luis Enrique, qui pourrait pousser les dirigeants parisiens à revoir leurs plans pour le prochain mercato hivernal. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le club de la capitale française avait déjà anticipé un recrutement dans le secteur offensif avant même la blessure de Kvaratskhelia.

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Le journal sportif rapporte que la priorité de Luis Campos et Luis Enrique serait de dénicher un jeune ailier gauche à fort potentiel, capable de s’inscrire durablement dans le projet parisien. Avec cette absence prolongée, le Paris SG pourrait même accélérer ses recherches pour renforcer son attaque.

Aucun nom ne semble encore se détacher, mais le double champion d’Europe en titre pourrait profiter du mercato de janvier pour frapper un joli coup. Et la blessure de Kvaratskhelia pourrait bien changer la donne. Toutefois, l’entraîneur parisien n’exclurait pas également de compter sur des solutions internes pour pallier la longue absence de l’ancien du Napoli.

Nuno Mendes, une option surprise pour remplacer Kvaratskhelia

Pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, la première piste consiste à faire appel aux remplaçants du Géorgien à son poste. Luis Enrique dispose ainsi d’un remplaçant naturel en la personne du crack belge Mika Godts, recruté cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 55 millions d’euros. Maghnes Akliouche représente aussi une autre option, grâce à ses qualités techniques et à sa polyvalence.

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Tout comme Désiré Doué, qui peut occuper tous les postes offensifs. Cependant, selon les renseignements de L’Équipe, l’autre piste creusée par Luis Enrique serait de faire changer de poste à Nuno Mendes. En effet, l’entraîneur parisien réfléchirait sérieusement à la possibilité de faire monter Nuno Mendes d’un cran afin de profiter de ses qualités offensives.

Le technicien espagnol ne manque pas d’imagination pour redonner un nouveau souffle à son équipe lorsqu’elle est en difficulté. Luis Enrique pourrait donc sortir la carte Nuno Mendes pour compenser l’indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia.

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Mais cette option ne reste qu’une éventualité, compte tenu de l’absence persistante du joueur en raison de sa blessure pour plusieurs semaines encore, d’autant plus que l’avancement du latéral gauche portugais au poste d’ailier nécessiterait une réorganisation de la ligne défensive du Paris Saint-Germain.