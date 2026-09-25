Équipe de France, PSG : Froid confirmé entre Dembélé et Mbappé

Après quelques piques par médias interposés pour la course au Ballon d’Or 2026, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont clairement en froid au sein de la sélection française, selon les derniers échos venus de Clairefontaine. D’après RMC Sport, la relation entre les deux attaquants du PSG et du Real Madrid n’est plus comme avant.

Une relation toujours froide entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ?

Pas du tout sur la même longueur d’onde à l’approche du Ballon d’Or, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entretiendraient actuellement une relation très tendue, selon les informations de Fabrice Hawkins. Si pour le moment les deux joueurs restent très professionnels, l’évolution de leur relation sera forcément un enjeu important pour Zidane.

Lire aussi : Ballon d’Or : Le nouveau tacle voilé de Ousmane Dembélé à Mbappé

À voir

Mercato OL : Liverpool veut récupérer Tyler Morton cet hiver

« Pas de clash ouvert, pas de rupture, mais une relation qui semble avoir changé », résume RMC Sport. En début de semaine, le journal L’Équipe assurait également que les deux hommes ne s’étaient pas expliqués avant le rassemblement à Clairefontaine et qu’il y avait bien une certaine amertume dans le clan Dembélé par rapport à la communication de Mbappé, qui aurait lui été surpris, en retour, par la réaction de Dembélé.

Selon le média métropolitain, il n’y a pas eu de mise à plat entre les deux hommes avant leurs retrouvailles à Clairefontaine ce lundi, contrairement à ce que Kylian Mbappé affirmait quelques jours plus tôt, en assurant qu’il avait déjà parlé à Dembélé et qu’il n’y avait « pas de tensions. »

Ceux qui les connaissent ont toutefois bien noté une distance nouvelle entre les deux depuis leur passe d’armes des derniers jours. Un membre de la délégation française a aussi glissé à RMC Sport cette observation : « si tu regardes sans prêter attention, tu vois qu’ils sont toujours à côté à table, qu’ils se parlent. Mais si tu regardes dans le détail, tu vois qu’il y a un froid. Lorsqu’ils se sont revus au château, on a tout de suite compris. Il y a quelque chose entre eux, ce n’est plus comme avant. »

À voir

OM : Le Vélodrome ne fait pas le plein, Benoît Cheyrou dépité

Pour sa part, le staff de l’équipe de France estime que ce sujet n’est pas préoccupant, et ce, parce que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé – respectivement capitaine et vice-capitaine – restent très professionnels et assument leurs responsabilités malgré tout. Ils sont capables de communiquer et de travailler ensemble quand il le faut, mais cela s’arrête essentiellement là d’après ceux qui les observent.

Lire aussi : PSG : Les conséquences du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

À ce jour, il n’y aurait donc ni clash ouvert ni rupture entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ; et ce, même si leur relation semble avoir changé. Reste à savoir si cette situation impactera la vie de groupe ou l’équilibre des Bleus sur le long terme.

À voir

Mercato : Le Barça réfute pour JJ Gabriel, le PSG à l’affût

Fabrice Hawkins s’est toutefois voulu rassurant sur la coopération des deux stars du Paris Saint-Germain et du Real Madrid en équipe de France : « depuis, c’est froid. Alors, ils vont quand même faire le job, ce sont deux grands professionnels. Aucun souci pour le terrain. Mais la relation, qui était quasiment fusionnelle, ça n’existe plus vraiment. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le Barça réfute pour JJ Gabriel, le PSG à l’affût

À voir

LOSC : L’analyste vidéo Anthony Michel attendu à Lille

INFO PSG : Le Barça se retire du dossier Julian Alvarez

Mais si cette distance devait s’installer dans la durée, la question serait évidemment de savoir quelles conséquences elle pourrait avoir sur la vie du groupe et sur l’équilibre des Bleus.