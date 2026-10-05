Accueil - Mercato OM - OM : Genesio prépare une compo sans Hojbjerg contre Troyes

La blessure de Pierre-Emile Hojbjerg oblige Bruno Genesio à revoir ses plans. L’entraîneur de l’OM dispose même déjà d’une solution pour combler son absence. Il pourrait lancer Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko ce dimanche face à Troyes

OM : Bruno Genesio perd également Pierre-Emile Hojbjerg

Une fois la trêve internationale terminée, l’Olympique de Marseille ira défier Troyes en championnat. Et comme Foot Mercato le rapporte, les Phocéens ne préparent pas cette rencontre dans de meilleures conditions. Ils ont été battus en amical (0-1) par Montpellier HSC, pensionnaire de Ligue 2. L’OM compte à présent six défaites en sept matchs cette saison, toutes compétitions confondues.

Le bilan de Bruno Genesio inquiète. Et comme si cela ne suffisait, l’entraîneur doit composer avec une liste d’absences qui s’allonge. Après Derek Cornelius, Amine Gouiri, Himad Abdelli et Tadjidine Mmadi, c’est au tour de Pierre-Émile Hojbjerg de rejoindre l’infirmerie. Le milieu de terrain de l’OM est sorti sur blessure lors de la victoire du Danemark contre le Pays de Galles (0-1).

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Il est incertain pour la reprise avec l’Olympique de Marseille. Une incertitude de plus pour le technicien marseillais qui devra revoir ses plans au milieu de terrain. Bruno Genesio anticipe sans doute son indisponibilité. Foot Merato révèle en effet que l’entraîneur de l’OM a déjà une solution de rechange en tête

Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko contre Troyes

Bruno Genesio envisagerait d’associer Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko dans l’axe. Le Nigérian, de retour de blessure, a déjà repris entraînement collectif à La Commanderie. Tandis que le jeune Malien pourrait connait sa première titularisation sous l’ère Bruno Genesio.

😰 Comment Bruno Genesio va-t-il composer son onze face à Troyes ?



Déjà privé de plusieurs joueurs, l’OM pourrait également devoir faire sans Pierre-Emile Højbjerg, sorti blessé avec le Danemark. 🤕



En cas de forfait, Nnadi et Kamissoko pourraient être associés au milieu,… pic.twitter.com/x26afF4hxz — Foot Mercato (@footmercato) October 5, 2026

Ce duo aurait pour mission de maintenir l’équilibre de l’équipe phocéenne, en combinant récupération et projection vers l’avant. Le coach a visiblement confiance en la capacité de ces deux joueurs à assumer plus de responsabilités alors que l’OM doit renouer avec le succès.

Trois soutiens derrière Neal Maupay

Bruno Genesio miserait par ailleurs sur un trio plus haut sur le terrain. Ce trio offensif devrait être composé d’Amine Harit qui semble remis de sa blessure, Angel Gomes et Igor Paixao. Ces trois joueurs seront à priori chargé d’alimenter Neal Maupay en pointe, en l’absence d’Amine Gouiri blessé.

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Cette composition d’équipe offrirait de la mobilité et de la créativité entre les lignes, avec des profils capables de combiner dans les petits espaces. Il reste à savoir si cette animation offensive sera suffisamment tranchante face à Troyes. Cette équipe, privée de son capitaine danois peut-elle y répondre ? Rendez-vous ce dimanche 11 octobre à partir de 20h45 au stade de l’Aube.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseurs : Garcia, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

Milieux : Nnadi, Kamissoko, Gomes

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Attaquants : Harit, Paixao et Maupay.