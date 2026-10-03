Accueil - Mercato OM - Mercato : Pierre-Emile Hojbjerg autorisé à partir cet hiver ?

Le dossier Pierre-Emile Hojbjerg connait une nouvelle avancée. La direction de l’Olympique de Marseille serait déjà prête à négocier le départ de son milieu de terrain dès cet hiver. Un signal positif envoyé à ses nombreux courtisans.

Mercato : L’OM prête à écouter les offres pour Hojbjerg

Le prochain mercato promet d’être tout aussi rigoureux à l’Olympique de Marseille. Comme l’indiquai récemment le site Football.fr, les dirigeants marseillais ont déjà fait passer le message en interne. Il faudra faire des sacrifices. La masse salariale a certes été réduite de 30 à 35% cet été. Mais elle reste insuffisante sur le plan comptable.

L’OM n’a pas obtenu le feu vert de la DNCG. Le recrutement reste bloqué, ne serait-ce que pour accueillir un joker ou un joueur libre. Cela indique que les arrivées devraient être rares cet hiver. Tandis que les départs deviennent de plus en plus probables. Pierre-Emile Hojbjerg figure en tête de liste.

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L’international danois était censé quitter le navire marseillais l’été dernier. Il était proche de rejoindre Newcastle avant de changer d’avis. Pierre-Emile Hojbjerg est finalement resté à l’OM. Mais pour combien de temps ? Selon l’insider Ekrem Konur, la direction phocéenne est disposée à se séparer de lui dès cet hiver.

Un boulet dans les finances de Marseille

Le milieu de terrain de 31 ans se retrouve dans une situation inconfortable. Il fait partie des joueurs les mieux payés de l’Olympique de Marseille. Son salaire estimé à 500 000 € par mois pèse lourdement dans les finances marseillaises. Son départ en hiver permettrait donc à l’OM de soulager un peu ses comptes qui sont dans le rouge.

Ekrem Konur assure que Marseille a déjà prévenu ses courtisans que Pierre-Emile Hojbjerg ne serait pas retenu si ne proposition correcte arrivait sur la table. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les semaines à venir.

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Pierre-Emile Hojbjerg est incontestablement un joueur d’expérience. Son âge (31 ans) limite sa valeur marchande à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Un prix plus ou accessible pour ses prétendants. Sachant que l’Olympique de Marseille recherche avant un allègement de sa masse salariale.

Le milieu n’ira pas n’importe où

Un transfert à ce prix modéré serait satisfaisant pour l’OM, tant que ce gros salaire quitte ses comptes. Surtout que Hojbjerg est un joueur expérimenté disponible sans exiger un gros chèque. Reste à savoir quelle est la volonté du joueur. Le principal obstacle pourrait venir de lui-même.

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Le natif de Copenhague a montré cet été qu’il ne se contenterait pas de n’importe quelle destination pour la suite de sa carrière. Les Magpies peuvent en témoigner. Il a préféré rester à l’OM plutôt que de céder à une solution par défaut. Pierre-Emile Hojbjerg déclarait déjà ceci : « je suis très focus sur l’OM ! Je me sens bien ici. J’ai une très belle confiance dans ce club. Je suis très content. Il n’y a rien eu avec la Juventus ».

🚨#Marseille Fiorentina are closely monitoring Olympique Marseille midfielder Pierre‑Emile Højbjerg.



👀 The club does not consider him untouchable.



⚪⚫ Juventus also view Højbjerg as a priority target in their search for an experienced midfielder. https://t.co/vl8oCGWWOe pic.twitter.com/mh5iFLg6gr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 2, 2026

De quoi rassurer encore un peu plus son coach Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille compte toujours sur son capitaine danois. Il l’a aligné lors de six dernières sorties de son équipe. Preuve que Pierre-Emile Hojbjerg reste un pion essentiel de son dispositif. Son éventuel départ serait donc une grosse perte pour Bruno Genesio sur le plan sportif. Un possible désaccord entre l’entraîneur et sa direction cet hiver n’est donc pas exclu.

Ce qu’il faut retenir

La direction de l’OM a clairement fait savoir qu’elle était ouverte à un départ de son milieu danois. Mais tout dépendra de l’offre déposée et de la capacité des clubs intéressés à prendre en charge son salaire imposant. La volonté du joueur sera aussi décisive.

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Pierre-Emile Hojbjerg a prouvé cet été qu’il savait dire non. Il est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028.

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