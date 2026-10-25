L’OM officialise un nouveau sponsor premium sur son maillot

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L’OM a officialisé, ce samedi, un partenariat avec Sendwave, une application de transfert d’argent international qui appartient au groupe Zepz. La marque devient partenaire premium du club et figurera au bas du dos du maillot de l’équipe professionnelle masculine lors des rencontres de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

OM : Sendwave s’installe sur le maillot marseillais

L’emplacement restait vacant. Un acteur international vient désormais de le prendre. Dans son communiqué officiel, l’OM indique que Sendwave intègre son réseau de partenaires commerciaux avec le statut de partenaire premium. La marque sera visible sur le maillot à chaque match de championnat de l’équipe masculine cette saison.

Côté finances, silence complet. Le montant du partenariat comme sa durée exacte au-delà de la saison en cours restent inconnus. Impossible, du coup, de savoir ce que pèse réellement cet accord pour le club phocéen.

Stéphane Richard mise sur l’attractivité de Marseille

Pour Stéphane Richard, président de l’Olympique de Marseille, cet accord prouve que le club sait séduire les entreprises internationales. « L’arrivée d’un nouvel acteur international à nos côtés est une marque de confiance importante pour le club », affirme-t-il dans le communiqué officiel. Il met aussi en avant le lien entre l’identité marseillaise et l’ouverture de Sendwave sur le monde.

Cet argument porte tout le partenariat. Marseille s’est bâtie sur les brassages entre cultures, et l’OM compte des supporters bien au-delà des limites de la ville. Le rapprochement avec une société spécialisée dans les transferts d’argent à l’étranger repose donc sur une identité partagée.

Une application présente dans dix pays

Sendwave permet d’envoyer de l’argent à des proches restés à l’étranger depuis un simple téléphone. D’après les chiffres fournis par l’entreprise et relayés par l’OM, l’application est accessible dans dix pays, France comprise, et revendique plus d’un million d’utilisateurs. Elle dessert de nombreuses destinations dans le monde.

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Cat Daniel, vice-présidente Growth & Marketing de Sendwave, souligne le côté humain de ce service. « Pour ceux qui vivent loin de chez eux, soutenir leurs proches est un moyen de rester proches, quelle que soit la distance », déclare-t-elle. À ses yeux, l’OM sait réunir des supporters venus de communautés variées autour d’une même passion.

Un renfort commercial, sans montant dévoilé

Outre la place sur le maillot, Sendwave rejoint le cercle des entreprises partenaires de l’Olympique de Marseille. L’accord prend ainsi plus d’ampleur, même si les activations commerciales prévues et les avantages éventuels pour les supporters n’ont pas été annoncés. Pour l’OM, le partenariat ajoute une marque internationale de plus à son univers commercial.

Son poids financier, lui, reste impossible à mesurer tant que les conditions du contrat demeurent secrètes. La visibilité promise en Ligue 1 est clairement définie ; la valeur économique de l’opération, elle, reste confidentielle.