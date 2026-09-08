Stade Rennais : Coup de froid pour Esteban Lepaul avant l’OM

Meilleur buteur de Ligue 1 avant la troisième journée le weekend passé, l’attaquant du Stade Rennais, Esteban Lepaul, était dans un jour sans dimanche à Angers. De quoi inquiéter Franck Haise avant le choc contre l’OM vendredi soir ?

Stade Rennais : Esteban Lepaul freiné dans son élan

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Après avoir accroché le Paris Saint-Germain (2-2) lors de la première journée, le Stade Rennais a enchaîné deux victoires de rang contre Le Mans (3-2) et Angers SCO (2-1). Avec sept points au compteur, le club rennais occupe la cinquième place du classement de Ligue 1, mais tout n’a pas été parfait dimanche après-midi sur le terrain d’Angers.

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Après avoir trouvé le chemin des filets lors de ses deux premières sorties en championnat, Esteban Lepaul a commencé très fort sa saison 2026-2027. À Angers, en revanche, l’attaquant de 26 ans est resté muet. Plus gênant encore pour le Stade Rennais, le natif d’Auxerre a eu plusieurs opportunités pour inscrire son troisième but de la saison, dont une tête en début de rencontre et deux situations dangereuses avant la pause.

Au total, six tentatives sans parvenir à trouver le chemin des filets du SCOA. Une statistique inhabituelle pour celui qui avait été particulièrement efficace lors des premières journées. Cette maladresse n’a toutefois pas empêché le SRFC de repartir d’Angers avec les trois points. Après le match, Franck Haise a surtout retenu le manque d’efficacité collective de son équipe dans les derniers mètres.

« Globalement, il y a eu de bonnes choses, mais il faut ajouter un soupçon de justesse dans les trente derniers mètres », a expliqué l’entraîneur breton. Haise aurait évidemment aimé voir ses hommes se mettre définitivement à l’abri en concrétisant leurs actions de buts, notamment Lepaul.

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Le Stade Rennais doit désormais se préparer à recevoir l’Olympique de Marseille ce vendredi en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, au Roazhon Park. Le choc contre l’équipe de Bruno Genesio s’annonce donc très disputé pour les hommes de Franck Haise, qui aura besoin d’un Esteban Lepaul en grande forme.

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