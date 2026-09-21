Accueil - Mercato OM - OM : On en sait plus sur les blessures de Amine Harit et Paixão

L’OM a perdu Igor Paixão et Amine Harit sur des alertes physiques lors de la défaite contre le PSG (1-2), dimanche au Vélodrome, lors de la 5e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a laissé planer une incertitude sur la nature exacte du problème de Paixão.

OM : Que s’est-il passé au Vélodrome ?

La suite après cette publicité

Le premier élément à retenir concerne Igor Paixão. Le Brésilien a quitté ses partenaires autour de la demi-heure de jeu après un contact avec Warren Zaïre-Emery et une mauvaise retombée. En conférence de presse, Genesio a évoqué une possible atteinte à la cheville, sans disposer encore du diagnostic médical définitif.

Lire aussi : OM-PSG : Une 4e défaite de suite et Marseille est déjà relégable

À voir

Après OM-PSG, Luis Enrique envoie un message fort à Genesio

Le technicien marseillais est resté prudent au moment d’évoquer son ailier. « Igor Paixão ? Je ne sais pas encore, ça serait plutôt la cheville, une petite torsion mais je n’ai pas encore de nouvelles du docteur », a déclaré Bruno Genesio au micro de Ligue 1+ après la rencontre. Aucune durée d’indisponibilité n’est alors connue comme l’ampleur de a blessure.

Pourquoi le cas Harit paraît-il différent ?

Pour Amine Harit, le tableau communiqué par Genesio se veut nettement plus rassurant. Alors que certaines premières observations pouvaient laisser penser à un problème musculaire, l’entraîneur marseillais a simplement évoqué des crampes pour expliquer la sortie du Marocain.

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi s’attaque à Mohamed Ali Zoma pour l’hiver

En conférence de presse après le revers face au PSG, Genesio a été très clair : « Harit, c’est des crampes ». La formulation ne permet évidemment pas de connaître la disponibilité du joueur pour le prochain rendez-vous, mais elle ne fait pas apparaître, à ce stade, une blessure diagnostiquée comme grave.

Quelles conséquences pour Marseille ?

Cette double alerte arrive au mauvais moment pour l’OM. Paixão avait débuté le Classique avant de céder sa place, tandis que Harit occupe une place importante dans l’animation offensive. La perte simultanée de deux solutions offensives pourrait donc compliquer les choix de Genesio si leur état nécessite une période de récupération.

À voir

OM : Bruno Genesio prêt à démissionner, il a prévenu ses proches

Le contexte est d’autant plus sensible que Marseille a concédé une nouvelle défaite en championnat. Le revers 2-1 contre Paris laisse l’OM à la 17e place après cinq journées selon les informations publiées après le match. Pour Genesio, la priorité est désormais double : récupérer ses joueurs et corriger les erreurs qui coûtent cher.

Que sait-on vraiment avant les prochains examens ?

Pour Paixão, aucune durée d’absence n’a été communiquée dans les premières déclarations de Genesio. La piste d’une torsion de la cheville est avancée, mais elle reste formulée avec prudence. Pour Harit, les crampes constituent l’explication donnée publiquement, sans annonce d’une lésion musculaire.

Lire aussi : PSG : Désiré Doué préféré à Kvaratskhelia pour le classique

Le prochain point médical sera donc déterminant. Entre une simple alerte et une véritable indisponibilité, l’écart peut être considérable. L’OM devra surtout attendre des examens et l’évolution des symptômes avant de mesurer les conséquences sportives de cette soirée frustrante au Vélodrome.

Le véritable enjeu : combien de temps l’OM devra-t-il patienter ?

Au-delà du score, cette rencontre rappelle la fragilité d’un effectif lorsqu’une soirée de haut niveau coûte plusieurs joueurs. Le cas Paixão mérite particulièrement d’être surveillé, précisément parce que Genesio n’a pas voulu tirer de conclusion prématurée. Pour Harit, le discours est plus rassurant, mais la prudence reste de mise.

À voir

ASSE : Pourquoi Ian Cathro a sacrifié Davitashvili à Metz

Lire la suite sur l’ASSE :

OM : Bruno Genesio prêt à démissionner, il a prévenu ses proches

OM : Alerte, Bruno Genesio commence sérieusement à douter

À voir

PSG : La pique de Marquinhos à Marseille après le Classique

L’OM possède encore des solutions offensives, comme l’a montré l’entrée d’Angel Gomes après la sortie de Paixão. Mais chaque absence réduit les possibilités de rotation et oblige le staff à modifier ses plans. Après un Classique perdu et une situation comptable délicate, Marseille n’avait certainement pas besoin d’une nouvelle énigme médicale à résoudre.