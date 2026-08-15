OM : Enorme annonce de Bruno Genesio sur Højbjerg

‎‎Bruno Genesio a levé un coin du voile sur une décision qui agite l’OM à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Après la défaite contre l’Atlético de Madrid en amical, l’entraîneur marseillais a reconnu publiquement que le choix concernant Pierre-Emile Højbjerg ne venait pas de lui.

‎‎OM : Le brassard retiré à Højbjerg

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‎‎Le signal était impossible à manquer. Lors de la défaite de l’OM face à l’Atlético de Madrid (1-2), Pierre-Emile Højbjerg n’a pas porté le brassard de capitaine, confié à Timothy Weah. Une décision intervenue après le refus du milieu danois de rejoindre Newcastle, alors qu’un accord semblait pourtant avoir été trouvé autour de son transfert. ‎Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio n’a surtout pas cherché à maquiller la situation.

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L’ancien entraîneur lillois a livré une réponse particulièrement claire : « C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations. On l’a fait », a-t-il confié.

‎Le refus de Newcastle au cœur de la tempête

‎‎Derrière cette décision se trouve donc le dossier Newcastle. L’OM aurait accepté le principe d’un départ du Danois vers le club anglais, mais Højbjerg a finalement choisi de ne pas donner suite. Pour Marseille, qui cherche à améliorer ses finances grâce aux ventes, ce retournement a forcément laissé des traces.

‎‎Le contexte rend l’épisode encore plus sensible. Højbjerg reste un joueur important de l’effectif et avait porté le brassard à plusieurs reprises depuis son arrivée à Marseille. Le voir perdre cette responsabilité après avoir refusé une destination pose donc une question de fond : le club considère-t-il désormais son milieu comme un élément à vendre avant la fermeture du mercato ? La réponse n’est pas encore définitive.

‎‎Une décision qui peut peser lourd dans le vestiaire

‎‎Cette prise de position de Genesio pourrait rapidement devenir un sujet majeur à Marseille. Lorsqu’un entraîneur reconnaît publiquement qu’il n’adhère pas à une décision de sa direction, le message envoyé dépasse largement le simple cas d’un brassard. Le vestiaire observe. Les supporters aussi. Et dans une ville où chaque déclaration est scrutée à la loupe, la moindre étincelle peut vite devenir un incendie.

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‎‎Pour Højbjerg, l’épisode constitue surtout un sérieux avertissement. Le Danois est toujours marseillais, mais son avenir apparaît moins confortable qu’il y a quelques jours. Plusieurs sources ont évoqué l’intérêt d’autres clubs, notamment en Italie, alors que Newcastle semble désormais avoir refermé ce dossier.

‎‎Quand Genesio se retrouve pris entre deux feux

‎‎Le plus révélateur dans cette affaire n’est même pas le retrait du brassard. C’est la manière dont Bruno Genesio l’a raconté. En expliquant qu’il s’agissait d’une décision imposée par la direction et en précisant qu’il ne la partageait pas, le technicien a choisi la transparence plutôt que la langue de bois.

Dans le football moderne, c’est suffisamment rare pour être souligné. ‎‎Cette sortie peut toutefois avoir des conséquences. Si Højbjerg reste à l’OM, Genesio devra rapidement rétablir un climat de confiance autour de son milieu.

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S’il part finalement, cette séquence apparaîtra comme le premier chapitre d’une séparation devenue presque inévitable. Pour Marseille, le calendrier presse : la Ligue 1 arrive, et les états d’âme n’attendent jamais longtemps avant de devenir des problèmes sportifs.