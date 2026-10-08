OM : Bonne nouvelle, Amine Gouiri de retour avant Troyes

72 heures avant le choc Troyes-OM, Bruno Genesio récupère un atout en attaque. Amine Gouiri a retrouvé l’entraînement collectif ce jeudi. L’attaquant algérien semble remis de sa blessure à la cuisse.

OM : Amine Gouiri revient à point nommé pour le choc contre Troyes

La trêve internationale laisse parfois des traces. Et l’Olympique de Marseille en a fait l’amère expérience. Le club phocéen a vu plusieurs de ses internationaux se blesser durant cette coupure de troisième semaine. C’est le cas d’Amine Gouiri. L’international algérien s’est blessé à la cuisse avec sa sélection. Sa blessure avait immédiatement provoqué un vente d’inquiétude à Marseille.

Surtout qu’Amine Gouiri n’avait pu que regarder ses coéquipiers s’entraîner depuis son retour à La Commanderie. Le staff phocéen préférant prendre aucun risque avec son meilleur buteur de la saison. Cette situation laissait planer le doute sur sa présence lors du match de dimanche contre Troyes.

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L’ancien Rennais travaillait encore à l’écart du groupe en début de semaine. Tout indiquait qu’il manquerait le déplacement dans l’Aube. Sauf que la donne vient d’évoluer. Les nouvelles de ce jeudi sont plus ou moins rassurantes. Amine Gouiri a repris l’entraînement avec ses partenaires. Les images diffusées par l’OM sur ses réseaux sociaux le confirment.

Une arme redoutable pour Bruno Genesio

Ce retour dans le collectif, à seulement quelques joueurs du match face à l’ESTAC, est un ouf de soulagement pour Bruno Genesio. Cela relance les espoirs d’une participation de son attaquant algérien à cette rencontre prévue dimanche soir en Ligue 1. L’entraîneur de l’OM devrait s’appuyer sur un renfort bienvenu en attaque.

Amine Gouiri s’est imposé comme le nouveau leader offensif de l’Olympique de Marseille. Ses statistiques le prouvent. Le joueur 26 ans en est à quatre réalisations en cinq journées de championnat. Ce rendement fait de lui l’une des principales armes de son équipe.

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Son absence aurait sans doute contraint Bruno Genesio à bricoler une alternative en attaque. Neal Maupay était jusqu’ici pressenti pour le remplacer à la pointe de l’attaque phocéenne. Mais Amine Gouiri a visiblement plus de chances de tenir son poste lors de cette reprise de championnat.

Aucune décision n’est encore prise

Rien n’est encore acquis pour le moment. Reprendre l’entraînement collectif ne garantit pas à Amine Gouiri une place dans le onze de départ marseillais. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait finalement décider de ménager son joueur afin d’éviter une rechute, particulièrement redoutée avec une blessure musculaire.

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Le calendrier chargé de la saison incite d’ailleurs à la prudence. Les Marseillais vont affronter ce dimanche Troyes, avant d’accueillir l’Olympiakos jeudi en Ligue Europa. Ils feront ensuite face à Angers le 18 octobre prochain.