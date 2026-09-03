Mercato OM : Une offre surprise pour Derek Cornelius ?

Même si le mercato est officiellement fermé en France, Derek Cornelius peut encore quitter l’OM. Le club saoudien d’Al-Ettifaq tente de le recruter

Mercato OM : Al-Ettifaq négocie pour Derek Cornelius

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Le mercato estival a laissé des traces profondes à l’Olympique de Marseille. Plusieurs cadres ont été cédés afin de réduire la masse salariale. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Quinten Timber sont partis. Tandis que l’OM n’a enregistré aucune recrue.

Bruno Genesio doit s’appuyer sur de jeunes joueurs pour compenser les pertes ou sur le retour de joueurs prêtés. Derek Cornelius figure dans cette seconde catégorie. Le défenseur canadien est revenu à Marseille après un prêt mitigé au Glasgow Rangers. Il a été auteur d’une brillante participation au Mondial 2026.

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Au point où Derek Cornelius semble promis à un rôle important sous les ordres du technicien marseillais. L’OM ayant déjà repoussé les avances du Rayo Vallecano durant. Ce répit est de courte durée. Car selon Fabrizio Romano ce jeudi, la formation d’Al-Ettifaq s’est immiscée dans le dossier.

L’Olympique de Marseille devra trancher

Les dirigeants saoudiens ont entamé des pourparlers pour s’attacher les services de Derek Cornelius. « Des discussions initiales ont eu lieu à l’approche des derniers jours de la fenêtre des transferts saoudienne », a posté le journaliste. L’Olympique de Marseille et sa direction sportive font à présent face à un dilemme.

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🚨🇸🇦 After Rayo Vallecano deal blocked by OM on Deadline Day, Al-Ettifaq are keen on Canada defender Derek Cornelius.



Initial talks took place ahead of final days of the Saudi transfer window. pic.twitter.com/vox2WEwZWD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Faut-il céder le défenseur central en vue de renflouer les caisses ou résister fermement afin de préserver l’équilibre sportif ? Les négociations vont s’intensifier sachant que le mercato saoudien s’achève le 6 septembre prochain.