Accueil - Mercato OM - OM : Le malaise persiste entre Genesio et Igor Paixao ?

Alors que l’OM sort d’une série de cinq revers, un autre dossier sensible émerge. La colère d’Igor Paixao contre Bruno Genesio à Troyes n’a pas totalement été digérée. La fracture semble se creuser entre les deux hommes.

OM : Quand Igor Paixao refuse la main de Bruno Genesio

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, peut-être de son match. » Par ces mots, Bruno Genesio tentait de désamorcer l’épisode survenu à Troyes. L’Olympique de Marseille a remporté ce match (2-0). Ce qui lui a permis de mettre fin à une spirale de cinq revers d’affilée, toutes compétitions confondues.

Cette victoire de l’OM est cependant ternie par une image embarrassante. À la 87e minute, l’entraîneur marseillais fait sortir Igor Paixao et lance Faris Moumbagna. L’ailier brésilien quitte la pelouse en saluant son remplaçant. Puis il passe devant son coach sans lui serrer la main. Genesio tente de l’attraper par le bras, sans succès.

Lire aussi : Mercato OM : Molina lâche un scoop sur l’avenir de Nouhoum Kamissoko

À voir

ASSE : Des nouvelles inquiétantes pour Paul Eymard avant Red Star

Igor Paixao rejoint directement le banc de touche phocéen, la mine serrée. Les caméras n’ont rien manqué de la scène qui a vite fait le tour des réseaux. Bruno Génésio, en conférence d’après, a choisi la voie de l’apaisement. Il y voit une simple réaction d’humeur. Le coach de l’OM affirme vouloir épauler son joueur en manque de confiance.

Les deux hommes se sont encore évités après le coup de sifflet final

L’attaquant de 26 ans n’a toujours pas inscrit le moindre but en 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Cette baisse de régime est inquiétante pour celui qui était proche de quitter Marseille cette saison pour environ 40 millions d’euros. Bruno Genesio assure qu’il peut compter sur son soutien pour retrouver son niveau. Mais le calme affiché ne dissipe pas tous les doutes.

L’Équipe révèle que les deux hommes ont continué de s’éviter à l’issue du match à Troyes. Ils restaient éloignés l’un de l’autre autour du rond central. Les images semblent aller dans ce sens. Cela ne prouve pas pour autant l’existence d’une dissension durable. Même si Igor Paixao ne s’est pas encore exprimé publiquement sur ce geste d’humeur.

Préserver l’équilibre dans le vestiaire marseillais

Rappelons que le sort du Brésilien avait crispé les relations entre la direction et l’entraîneur lors du mercato estival. Le propriétaire Frank McCourt songeait à le vendre pour alléger les contraintes financières du club. Stéphane Richard avait admis que les discussions avaient frôlé un « point de rupture ». Igor Paixao est finalement resté.

Lire aussi : Besiktas-OM : Kamissoko et Abdallah titulaires selon La Provence

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique craque pour Aleksandar Pavlovic du Bayern

Et sa deuxième saison à l’OM ne convainc pas vraiment. Son manque de réussite devant le but et ses sorties alimentent la pression. Le calendrier, lui, ne laisse aucun répit. L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos au Vélodrome en Ligue Europa. Les Phocéens sont motivés à enchainer un deuxième succès de suite. Genesio devra veiller à l’harmonie du groupe. Même si un joueur important affiche sa frustration en public.