Accueil - Mercato OL - OL : Chute de Lyon du 1er au 5e rang, Fonseca calme le jeu

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Paulo Fonseca a réagi à la chute de l’OL de la 1re à la 5e place de Ligue 1, après la défaite contre le PSG. Il assure que son équipe n’est pas décrochée, malgré tout.

L’OL n’est qu’à 3 points du leader : Paulo Fonseca ne s’alarme pas

L’OL était le leader de la Ligue 1 avant la 8e journée de Ligue 1 et le choc contre le Paris Saint-Germain. Les Lyonnais ont dégringolé au classement après leur défaite à Paris (2-0). Ils sont désormais 5es, derrière le Stade Rennais (2e), le LOSC (3e), l’AS Monaco (4e) et évidemment le PSG, le nouveau leader.

Avant la réception d’Angers SCO, dimanche (17h15), Paulo Fonseca a réagi à la chute de son équipe du podium. Il souligne que l’écart reste serré entre les cinq premiers.

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« Nous sommes à trois points de la première place. Malgré nos absences en attaque, nous continuons à être bien positionnés », a-t-il relativisé, en conférence de presse d’avant-match. « C’était difficile d’imaginer avoir cette position à ce moment-là. C’est pourquoi l’équipe doit rester confiante », a poursuivi le coach des Gones.

Fonseca : « Nous sommes concentrés sur Angers, un match à gagner »

Pour se relancer, l’Olympique Lyonnais (14 points) doit renouer avec la victoire, face au SCO. Ce match est déjà capital pour l’équipe rhodanienne, qui est sous la menace du Paris FC (14 points), du RC Lens (13 points), de l’Olympique de Marseille et le FC Lorient (12 points chacun).

Conscient de la position fragile de Lyon, Paulo Fonseca a déclaré : « Nous sommes totalement concentrés sur Angers, qui est un match que nous voulons gagner et qui est important pour nous ».

Le coach de Lyon annonce en équipe forte contre le SCO

Avant la défaite à Paris lundi, l’OL s’était aussi incliné à Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa. Cela fait donc deux défaites de suite, 5 buts concédés et 0 but marqué. Des résultats qui ne sont pas de nature à rassurer. Pas en tout cas, quand l’équipe de Lyon est privée de trois joueurs importants : Loïs Openda (fissure du péroné, Pavel Sulc (lésion du ménisque au genou) et Tyler Norton (pubalgie).

Malgré tout, le technicien portugais se montre confiant. Il espère trouver des solutions palliatives, notamment en attaque, pour relancer son équipe. « C’est vrai qu’on a perdu les deux derniers matchs, mais contre Hoffenheim on a changé beaucoup de joueurs pour bien préparer le match de PSG, qui était prioritaire pour nous », a-t-il justifié, avant de revenir sur le match contre Angers SCO à Décines.

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« Nous n’avons aucune raison de ne pas être confiants. Ces défaites n’ont pas retiré la motivation de l’équipe. Nous sommes focus sur la réception d’Angers. Nous allons essayer d’installer nos joueurs offensifs et de dominer la rencontre. Je pense que mon équipe sera forte », a déclaré Paulo Fonseca.

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