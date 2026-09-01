Mercato OL : Accord trouvé, Keito Nakamura arrive !

L’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le Stade de Reims pour l’arrivée de Keito Nakamura. L’ailier japonais de 26 ans est attendu à Lyon ce mardi pour passer sa visite médicale, avant de s’engager avec l’OL.

Mercato : Lyon a trouvé le remplaçant de Malick Fofana

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L’OL tient le renfort offensif qu’il avait ciblé pour compenser le départ attendu de Malick Fofana. Les dirigeants lyonnais sont tombés d’accord ce mardi après-midi avec leurs homologues du Stade de Reims pour le transfert de Keito Nakamura, selon les informations de L’Équipe.

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L’opération prendra la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat estimée à 11 millions d’euros hors bonus. Le montant garanti atteint donc environ 13 millions d’euros.

Keito Nakamura attendu à Lyon ce mardi

Après trois saisons passées à Reims, Keito Nakamura se rapproche ainsi d’un retour en Ligue 1 sous un nouveau maillot. L’international japonais, qui compte 29 sélections, est déjà en route pour Lyon afin d’y passer sa visite médicale. Il devra ensuite finaliser son engagement avec les Gones.

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Arrivé à Reims en 2023 contre 12 millions d’euros, l’ailier droitier était encore lié au club champenois pour deux saisons. Écarté du groupe rémois dans l’attente de son transfert, il reste sur un exercice particulièrement prolifique avec 14 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres.

Un transfert conditionné au départ de Malick Fofana

L’arrivée de Nakamura reste toutefois liée à l’issue du dossier Malick Fofana. L’ailier belge est attendu à Crystal Palace, avec lequel l’OL a trouvé un accord autour de 39 millions d’euros bonus compris. La finalisation de cette opération doit permettre aux Lyonnais de boucler définitivement celle du Japonais.

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Capable d’évoluer sur le côté gauche mais aussi dans des positions plus axiales, Keito Nakamura devrait donc prendre la succession de Fofana dans le secteur offensif lyonnais. Sauf retournement dans les deux dossiers, le joueur de 26 ans signera un contrat de quatre ans avec l’Olympique Lyonnais.