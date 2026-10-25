Accueil - Mercato OL - PSG – OL : Deux terribles nouvelles tombent à Lyon avant le match

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Décalé du dimanche au lundi soir en raison de l’actualité sociale, le match de Ligue 1 entre le PSG et l’OL pourrait offrir une composition compliquée à Paulo Fonseca en raison de nombreuses absences dans le secteur offensif.

OL : Pavel Sulc et Tolisso incertains face au PSG

Paulo Fonseca va se déplacer au Parc des Princes lundi soir avec une équipe lyonnaise décimée par les blessures pour affronter le Paris Saint-Germain. Déjà privé de Loïs Openda, Mohamed Ouedraogo et Nicolas Tagliafico, l’entraîneur de l’OL va également composer sans deux titulaires potentiels. Absent jeudi contre Hoffenheim en Ligue Europa, Pavel Sulc souffre toujours du genou.

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D’après les informations du journal L’Équipe, l’international tchèque est très incertain pour affronter le PSG. Le quotidien sportif ajoute même que Pavel Sulc pourrait être éloigné des terrains jusqu’en 2027 à cause d’une blessure importante. L’alerte tombe mal. Sulc venait de marquer contre Crystal Palace puis face à Nice, apportant une réponse bienvenue à l’absence de Loïs Openda.

Capable d’occuper plusieurs positions offensives, le milieu offensif de 25 ans offrait à Fonseca une possibilité supplémentaire pour recomposer son attaque, alors que Openda est blessé, tandis que Keito Nakamura sera suspendu après son expulsion contre Nice. L’OL pourrait donc se présenter à Paris sans trois options offensives majeures.

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Khalis Merah aurait de grandes chances d’être titularisé dans un rôle de faux numéro 9 pour pallier l’absence du Tchèque. Derrière, les absences s’accumulent également : Mohamed Ouédraogo et Steeve Kango manqueront le déplacement. Nicolas Tagliafico, qui a repris l’entraînement, reste lui aussi incertain.

Si Ernest Nuamah et Kaïl Boudache offrent certaines garanties à Paulo Fonseca, la donne est différente concernant Julien Duranville et Rémi Himbert qui sont en manque de rythme. Ce dernier a même été en très grande difficulté lors de la lourde défaite face à Hoffenheim (3-0).

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Le capitaine Corentin Tolisso est aussi incertain pour le choc au Parc des Princes lundi soir. L’international français souffre d’une blessure aux adducteurs.