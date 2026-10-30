Accueil - Mercato ASSE - ASSE : João Ferreira dévoile ce qui a changé depuis son arrivée

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João Ferreira se sent désormais pleinement intégré à l’ASSE, après des débuts compliqués marqués notamment par une blessure et une période d’adaptation. En conférence de presse, le défenseur portugais est revenu sur son évolution chez les Verts, sa relation avec l’entraîneur et sa concurrence avec Kévin Pedro.

ASSE : Des premiers pas délicats à une intégration réussie pour Ferreira

Arrivé dans un environnement qu’il ne connaissait pas, João Ferreira a progressivement trouvé ses repères dans le Forez. Le latéral portugais ne cache pas que ses premiers mois n’ont pas été simples, notamment en raison des résultats collectifs et de son indisponibilité. Mais sa situation a évolué. « Je me sens bien à Saint-Étienne, je pense que j’ai trouvé ma place aujourd’hui », a-t-il confié devant les médias. Un discours qui traduit une adaptation désormais mieux maîtrisée et une intégration qu’il juge réussie.

Pour João Ferreira, découvrir le football français et l’environnement stéphanois représentait un changement important. Le joueur reconnaît avoir découvert un cadre différent de ses expériences précédentes. Les débuts ont été d’autant plus délicats que les résultats de l’équipe ne facilitaient pas son installation. Il estime toutefois avoir franchi cette première étape. « C’est différent de tout ce que j’ai connu dans le passé. C’est un environnement particulier, c’est complètement unique », a-t-il expliqué.

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Aujourd’hui, le défenseur se montre satisfait de son quotidien à Saint-Étienne. Il évoque une équipe de qualité et un environnement favorable à son épanouissement. Cette évolution s’est également construite dans un contexte personnel moins évident, puisqu’une blessure l’a éloigné des terrains pendant une longue période. Une absence qui a retardé sa montée en puissance et l’a contraint à patienter pour retrouver une place dans la rotation.

Blessure, patience et temps de jeu : Ferreira veut enchaîner

L’arrivée d’un nouvel entraîneur pendant sa période d’indisponibilité a également modifié les équilibres au sein de l’effectif. João Ferreira reconnaît que la concurrence s’est installée pendant son absence, tandis que l’équipe commençait à trouver son rythme. Il assure néanmoins ne pas avoir particulièrement douté de sa capacité à revenir.

« C’était assez normal de devoir patienter et attendre mon tour », a-t-il expliqué, sans dramatiser cette période. Désormais, le Portugais souhaite profiter des occasions qui lui sont offertes pour gagner en régularité. Il sait que son retour dans le onze ne constitue pas une garantie de titularisation durable.

« C’est bien de débuter des matchs, d’avoir du temps de jeu, de devenir régulier », a-t-il reconnu. Son objectif est donc de poursuivre ses efforts à l’entraînement et de démontrer ses qualités pour convaincre le staff. La saison étant encore longue, la régularité sera déterminante.

Kévin Pedro, une concurrence qui profite aux deux joueurs

La bataille pour une place dans le couloir défensif constitue un autre enjeu pour João Ferreira. Le Portugais doit notamment composer avec la présence de Kévin Pedro, lui aussi candidat à du temps de jeu. Loin de présenter cette situation comme une rivalité personnelle, le défenseur insiste sur la qualité de son concurrent et sur leurs bonnes relations au quotidien.

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« Kevin est un très bon joueur avec de très belles qualités, j’ai les miennes aussi et ensuite c’est au coach de prendre ses décisions », a-t-il déclaré. Pour lui, cette concurrence représente surtout un moyen de progresser collectivement.

« On ne joue pas l’un contre l’autre, mais on joue ensemble pour la même équipe et puis cette concurrence nous tire tous les deux vers le haut. » Le choix final appartient donc à l’entraîneur, en fonction des performances et des besoins de l’équipe.

Un entraîneur avec lequel le dialogue passe mieux

Enfin, João Ferreira a évoqué sa relation avec le coach Ian Cathro. La possibilité de communiquer dans une langue qu’il maîtrise constitue, selon lui, un avantage important. Cette proximité linguistique facilite les échanges tactiques et lui permet de mieux comprendre les intentions de son entraîneur.

Elle lui donne également la possibilité de contribuer à la transmission des consignes entre le staff et les joueurs. Le défenseur portugais apprécie particulièrement les idées tactiques proposées et la capacité du technicien à placer chaque élément dans les meilleures conditions.

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Il estime que cette compréhension mutuelle favorise son intégration et son rendement sur le terrain. Pour l’ASSE, l’enjeu sera désormais de transformer cette progression individuelle en régularité sportive. João Ferreira, lui, sait ce qu’il lui reste à faire : travailler, gagner du temps de jeu et s’installer durablement dans le onze stéphanois.