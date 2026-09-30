Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Massadio Haïdara livre son regard sur le début de saison

Massadio Haïdara reste attentif aux performances du RC Lens malgré un début de saison compliqué. L’ancien défenseur des Sang et Or estime que l’effectif lensois reste très correct et que Yannick Cahuzac peut rapidement redresser la situation.

RC Lens : Que pense Massadio Haïdara du début de saison lensois ?

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Massadio Haïdara a livré son impression sur les premières semaines du RC Lens. Battu par l’AS Monaco (2-1) avant la trêve internationale, le club artésien n’a remporté qu’un de ses cinq premiers matchs de Ligue 1 et occupe la 15e place. Pour l’ancien Lensois, ces résultats ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les possibilités du groupe. Le Racing avait pourtant commencé sa saison par une victoire contre le Paris Saint-Germain au Trophée des Champions (1-0), avant de s’imposer sur la pelouse du Slavia Prague (3-2) en Ligue des champions. Ces deux performances montrent, à ses yeux, que le potentiel du groupe ne se résume pas à son classement actuel.

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« Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, c’est difficile à juger, et on n’a joué que cinq journées », rappelle-t-il, avant de souligner l’impatience autour du club. Selon lui, les comparaisons avec la saison précédente pèsent sur le regard porté sur l’équipe, et aussi les nombreux changements qui ont marqué l’été. Le départ de Pierre Sage pour Crystal Palace, l’arrivée de Dino Toppmöller puis son remplacement par Cahuzac ont notamment modifié le cadre sportif du début de saison.

Pourquoi Massadio Haïdara reste-t-il confiant envers l’effectif du RC Lens ?

Le défenseur malien reconnaît que Lens a perdu plusieurs joueurs importants, notamment Mamadou Sangaré, Allan Saint-Maximin, Adrien Thomasson, Malang Sarr et Wesley Saïd. Il estime néanmoins que le groupe conserve suffisamment de ressources pour rebondir. Le mercato a vu huit nouveaux joueurs rejoindre le club pour environ 27 millions d’euros, tandis que la vente de Mamadou Sangaré à Brentford a rapporté 48 millions d’euros. « L’effectif est très correct, il y a de quoi faire », affirme-t-il, tout en admettant que certaines pertes « n’ont peut-être pas été remplacées réellement, en termes de rendement ».

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Le début de saison a aussi été perturbé par plusieurs blessures et ajustements défensifs. Haïdara cite notamment la préparation compliquée d’Adam Baidoo et le repositionnement d’Udol, autant d’éléments qui ont empêché le Racing de trouver rapidement son équilibre.

Que pense Massadio Haïdara de Yannick Cahuzac et de la suite ?

L’ancien défenseur lensois accorde surtout sa confiance à Yannick Cahuzac, qu’il connaît bien et dont il apprécie les qualités humaines. « En toute objectivité, je pense qu’il va faire du très bon boulot », assure-t-il, convaincu que le nouvel entraîneur doit désormais permettre à son équipe de retrouver davantage de certitudes dans le jeu.

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Haïdara voit aussi dans la victoire à Prague contre le Slavia (3-2), en Ligue des champions, un possible point de départ. Il considère que cette compétition peut certes demander de l’énergie au groupe, mais aussi lui apporter de la confiance. Malgré les résultats actuels, l’ancien Lensois refuse donc de s’alarmer : « Je ne suis pas inquiet, ça va le faire. »