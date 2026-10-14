Accueil - PSG mercato - LDC : Le PSG s’offre une victoire historique à l’Etihad face à City

Le PSG a signé une victoire historique contre Manchester City (4-2), à l’Etihad Stadium, au terme d’une rencontre spectaculaire marquée par quatre buts parisiens et une fin de match sous haute tension. Grâce à ce succès, les hommes de Luis Enrique prennent la tête du classement de la Ligue des champions et confirment leur capacité à répondre présent dans les grandes affiches européennes.

LDC : Le PSG fait vaciller Manchester City en 15 minutes

Le PSG a frappé fort en Angleterre. En toute maîtrise, les Parisiens ont rapidement pris le contrôle d’un choc qui s’annonçait particulièrement disputé. Après un début de match engagé, Désiré Doué a ouvert le score à la 13e minute, au terme d’une magnifique séquence collective.

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Deux minutes plus tard, l’ancien Rennais s’est mué en passeur pour Ousmane Dembélé, auteur du deuxième but parisien. Cette entame a complètement changé le visage de la rencontre. Manchester City, qui espérait imposer son rythme devant son public, a subi la maîtrise technique et l’efficacité de son adversaire.

À la 32e minute, Vitinha a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but du PSG. À la pause, les Anglais accusent un retard de trois buts, une situation exceptionnelle pour une équipe habituée à dicter sa loi à domicile. Paris semblait alors avoir pris une option sérieuse sur la victoire.

Un réveil anglais qui n’a pas duré

Au retour des vestiaires, Manchester City a changé de visage. Les ajustements d’Enzo Maresca, notamment l’entrée d’Ayyoub Bouaddi, ont redonné de l’énergie à l’entrejeu anglais. Les occasions se sont multipliées et Erling Haaland a réduit l’écart à la 53e minute, de quoi relancer un public qui commençait à perdre espoir.

Sous pression, les Parisiens ont progressivement perdu leur maîtrise et laissé davantage d’espaces à leurs adversaires. Le PSG a toutefois bénéficié d’un coup de pouce inattendu à la 63e minute. Sur une tentative de Maghnes Akliouche, Gianluigi Donnarumma a repoussé le ballon avant de le voir finir au fond de ses propres filets.

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Cette erreur a permis aux visiteurs de reprendre trois buts d’avance. Mais City n’a pas renoncé. Haaland inscrit un deuxième but à la 75e minute, à la conclusion d’une action initiée par Bouaddi. Les dernières minutes ont alors ressemblé à un véritable siège du but parisien, obligeant les hommes de Luis Enrique à défendre leur avantage avec une détermination remarquable.

Des Parisiens soudés jusqu’au bout

Dans le dernier quart d’heure, les Parisiens ont vécu une fin de match particulièrement éprouvante. Haaland a continué de menacer la défense française, tandis que plusieurs tentatives mancuniennes ont heurté les montants. Le gardien russe Matveï Safonov s’est également illustré par des interventions décisives, notamment face à l’attaquant norvégien. À la 89e minute, Manchester City aurait même pu sombrer totalement, mais Ferran Torres a manqué son penalty après un arrêt de Donnarumma.

Malgré cette seconde période délicate, le PSG a conservé son avance et s’est imposé 4-2. Le club parisien signe ainsi sa première victoire à l’Etihad Stadium, un résultat qui renforce son statut parmi les prétendants européens. Cette performance rappelle également le précédent du 22 janvier 2025, lorsque Paris avait renversé Manchester City pour s’imposer 4-2 après avoir été mené 2-0 au Parc des Princes.

Paris frappe un énorme coup à Manchester et envoie un message fort

Au-delà des trois points, ce succès apporte plusieurs enseignements à Luis Enrique. L’efficacité offensive parisienne, illustrée par les réalisations de Doué, Dembélé et Vitinha, a permis de faire la différence avant la pause. En revanche, les difficultés rencontrées après le retour des vestiaires soulignent la nécessité de mieux gérer les temps faibles face aux équipes capables d’accélérer.

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Le contexte européen donne également une dimension particulière à cette victoire. Le PSG avait déjà marqué les esprits en remportant la Ligue des champions le 31 mai 2025, avec un succès 5-0 en finale. Cette nouvelle performance contre Manchester City confirme que les Parisiens savent répondre aux exigences des grands rendez-vous. Il leur reste désormais à transformer cette démonstration offensive en une maîtrise plus constante sur l’ensemble des rencontres.