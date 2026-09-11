Accueil - Lyon - OL – Paris FC : Lassine Sinayoko effraie de Paulo Fonseca !

L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Paris FC ce samedi pour la quatrième journée de Ligue 1, avec sept points pris lors des trois premières journées. Paulo Fonseca devra notamment surveiller Lassine Sinayoko, auteur de quatre buts en trois apparitions.

OL – Paris FC : Paulo Fonseca se méfie de Sinayoko

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Le Paris FC aborde ce rendez-vous face à l’OL avec confiance après son succès obtenu au Vélodrome. La formation parisienne s’est imposée 3-2 contre l’OM, portée notamment par l’efficacité de Lassine Sinayoko. L’attaquant malien de 26 ans a inscrit les trois buts de son équipe lors de cette rencontre. Avec quatre réalisations en trois apparitions depuis le début de la saison, il s’est rapidement installé parmi les joueurs offensifs les plus en vue du Paris FC. Face à l’OL, Sinayoko représentera donc l’une des principales menaces pour la défense lyonnaise.

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Présent en conférence de presse ce jeudi avant le déplacement dans la capitale, Paulo Fonseca a été interrogé sur la possibilité de mettre en place une surveillance particulière autour de Lassine Sinayoko. L’entraîneur lyonnais reconnaît les qualités de l’international malien, actuellement en pleine réussite devant le but.

Pour autant, le technicien portugais ne souhaite pas réduire la préparation du match au seul cas de l’attaquant parisien. « C’est un grand joueur, il est en forme et motivé. Mais nous préparons le match en fonction de l’équipe dans son ensemble », a expliqué Paulo Fonseca.

L’OL veut surtout contrôler l’attaque parisienne

Paulo Fonseca insiste ainsi sur la nécessité de rester attentif à l’ensemble du secteur offensif du Paris FC. Le technicien lyonnais estime que la menace ne repose pas uniquement sur Lassine Sinayoko et que son équipe devra bien défendre collectivement.

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« Nous savons que leur attaque est dangereuse et notre stratégie sera de bien défendre. Le Paris FC est une équipe forte offensivement. Nous devons nous méfier de tous les joueurs », a ajouté l’entraîneur de l’OL. Après un début de saison marqué par deux victoires et un nul, Lyon tentera donc de poursuivre son parcours sans défaite.