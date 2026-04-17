OL : Lyon fortement diminué face au Paris Saint-Germain

L’entraineur de l’OL sera privé deux joueurs clés de son équipe, lors du choc contre le PSG, dimanche (18h45), en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

OL : Corentin Tolisso déclaré indisponible contre le PSG

Paulo Fonseca était heureux de retrouver le groupe de l’OL au grand complet, après la trêve internationale, mais sa joie a été de courte durée. Buteur lors du dernier match contre le FC Lorient (2-0), Corentin Tolisso a rejoint l’infirmerie. Gêné au niveau des adducteurs, ces dernières semaines, il ne pourra finalement pas tenir sa place contre les Parisiens.

Le milieu de terrain a été déclaré forfait par Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match. « Nous continuons à faire face à des problèmes. Nous n’aurons pas Corentin Tolisso : les deux derniers matchs représentaient déjà un risque, mais il avait joué. C’est un joueur dont nous avons besoin pour gagner, mais il ne sera pas prêt pour le PSG », a-t-il annoncé.

Sulc, Fofana, Nuamah et Tagliafico absents aussi à Paris

Le capitaine des de l’Olympique Lyonnais n’est pas le seul joueur manquant à l’appel pour le déplacement à Paris. Pavel Sulc est également indisponible. Touché au genou face à Angers SCO et absent contre les Merlus, dimanche dernier, le buteur de Lyon n’est pas remis de sa blessure.

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Ayant joué seulement 13 minutes en mars, Malick Fofana est aussi absent, après l’opération subie pour retirer la plaque de sa cheville. Idem pour Ernest Nuamah, dont le grand retour étant pourtant annoncé pour cette semaine. Alors qu’il semblait au bout du tunnel après un an d’absence, l’ailier ghanéen « a ressenti une petite douleur à l’adducteur », selon l’entraîneur des Gones.

Quant à Nicolas Tagliafico, il purgera son troisième match de suspension lors de cette journée.

Le retour d’Ernest Nuamah et de Corentin Tolisso est attendu la semaine prochaine, lors de la réception de l’AJ Auxerre.

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