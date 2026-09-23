Accueil - Mercato OL - OL : Lyon a-t-il trouvé la solution sans Corentin Tolisso ?

Corentin Tolisso a retrouvé son efficacité avec un but et une passe décisive lors de la victoire de l’OL contre Rennes (4-0), après un début de saison qu’il jugeait lui-même insuffisant. Mais malgré l’importance de son capitaine, Lyon a aussi démontré depuis août qu’il pouvait obtenir des résultats sans dépendre systématiquement du milieu de 32 ans.

OL : Pourquoi Tolisso considère-t-il son match contre Rennes comme une référence ?

Au micro de Ligue 1+, Corentin Tolisso a reconnu que son début de saison n’avait pas été à la hauteur de ses attentes. Le capitaine lyonnais a expliqué s’être beaucoup remis en question et avoir travaillé pour retrouver son meilleur niveau, avant de livrer une prestation complète face au Stade Rennais. « Après, ce n’était pas bien compliqué, je pense que mon début de saison n’était pas bon. Franchement, je suis très content d’avoir été décisif ce soir. Je pense que c’est important d’avoir un match référence », a-t-il notamment confié après le succès 4-0.

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Le milieu de terrain a également souligné les progrès collectifs réalisés par l’OL. Selon lui, l’équipe était auparavant trop basse et trop statique, mais qu’elle a affiché un visage différent contre Rennes. Tolisso a aussi précisé que son rôle n’avait pas fondamentalement changé malgré l’utilisation du losange par Paulo Fonseca. Son but et sa passe décisive sont venus concrétiser cette influence retrouvée.

L’OL a-t-il appris à gagner sans Corentin Tolisso ?

La réponse apparaît dans les résultats obtenus depuis le début de l’exercice 2026-2027. Alors que Tolisso n’avait encore inscrit aucun but en Ligue 1 avant la réception de Rennes, l’OL comptait déjà 8 points après quatre journées, avec deux victoires et deux nuls. L’équipe avait donc avancé malgré un rendement individuel encore inférieur à celui de la saison précédente.

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Le déplacement à Anderlecht illustre également cette évolution. Paulo Fonseca avait effectué sept changements et préservé plusieurs cadres, dont son capitaine, et Lyon s’était imposé 2-1 grâce à Noah Nartey et Keito Nakamura. Quelques jours auparavant, l’OL avait également battu Toulouse (2-0) sans Tolisso dans son onze de départ, entre les deux rencontres européennes contre Fenerbahçe. Noah Nartey et Malick Fofana avaient alors inscrit les deux buts lyonnais.

Tolisso reste-t-il indispensable malgré cette nouvelle répartition ?

Le match contre Rennes a rappelé toute l’importance du capitaine lyonnais. Avec un but, une passe décisive et une prestation aboutie, Tolisso s’est rapproché du niveau affiché la saison dernière, lorsqu’il avait inscrit 15 buts toutes compétitions confondues et délivré six passes décisives. Son rendement avait alors largement contribué aux performances de l’OL.

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Mais les responsabilités semblent désormais davantage réparties au sein du groupe. Ernest Nuamah s’est montré décisif, Zachary Athekame apporte dans son couloir et Noah Nartey a déjà pesé sur plusieurs résultats. Cette diversité permet à Lyon de rester performant lorsque Tolisso est moins influent, tout en conservant un apport supplémentaire lorsque son capitaine retrouve son efficacité.