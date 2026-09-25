PSG : Ballon d’Or, Ousmane Dembélé pique encore Kylian Mbappé

Profitant d’un entretien croisé pour la BBC, Ousmane Dembélé a réitéré son souhait de voir son coéquipier du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, remporter le Ballon d’Or 2026, avec une drôle curieuse référence à son compatriote Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid.

Le Ballon d’Or 2026 à Kvaratskhelia plutôt que Kylian Mbappé ?

Ousmane Dembélé a choisi son candidat pour le Ballon d’Or 2026. Alors que les sorties médiatiques des candidats déclarés au Ballon d’Or se multiplient avant la clôture des votes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia se sont prêtés au jeu en répondant aux questions de la BBC et du journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais pour RMC Sport.

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À la question de savoir quel était son favori pour le Graal, le détenteur du titre a apporté son soutien à son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia en employant une expression déjà utilisée par Kylian Mbappé.

« Le Ballon d’Or 2026 ? C’est Kvaratskhelia le Ballon d’Or. Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle. Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi », a déclaré Ousmane Dembélé. Difficile de ne pas y voir une référence à Mbappé tant le numéro 10 du Real Madrid a fait de cette expression sa marque déposée ces dernières années.

Pour rappel, en juin 2023, à quelques mois de la remise du Ballon d’Or, le capitaine de l’équipe de France avait tenu ces propos : « les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant? Je pense que je corresponds aux critères. »

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Dans une récente interview avec RFI, Mbappé a encore confié : « c’est un trophée individuel, et je pense que c’est ça qui doit primer sur tout. Après, bien sûr, il ne faut pas effacer tout le reste, mais la capacité à être performant individuellement et à brûler la rétine, c’est ce qui marque les gens pour un trophée comme celui-là ».

Comme l’assure RMC Sport, la récente sortie de Kylian Mbappé : « Ousmane Dembélé a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu », n’a pas été du goût de l’ancien ailier du FC Barcelone, qui lui a répondu au micro de Ligue 1+ en indurant : « je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le PSG, et puis, cette année, on verra bien, sans pression, tranquille. »

La Ligue des Champions plus importante que le Ballon d’Or ?

Pour Ousmane Dembélé, gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain est clairement plus important que le Ballon d’Or.

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« Remporter une récompense individuelle comme le Ballon d’Or est évidemment exceptionnel. Mais lorsque j’ai signé au PSG, l’objectif principal était de gagner la Ligue des champions. Nous l’avons remportée deux fois et nous voulons continuer à la gagner. C’est cela le plus important », a assuré Ousmane Dembélé, conscient de l’impact d’un tel trophée sur les supporters du club de la capitale.

« Les souvenirs que vous laissez aux supporters et à tous les Parisiens, c’est ça la vraie victoire. Tout comme les moments passés avec mes coéquipiers », a ajouté le protégé de Luis Enrique. Pour rappel, la cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera en dehors de Paris pour la première fois de l’histoire du trophée.

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