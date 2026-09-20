Accueil - Mercato OL - OL – Stade Rennais : Corentin Tolisso réagit à l’arrêt du match

En fin de première mi-temps, le match entre l’OL et le Stade Rennais a été interrompu plusieurs minutes au Groupama Stadium pour une banderole insultante envers l’ASSE déployée par les supporters lyonnais. Corentin Tolisso a donné son avis sur le sujet à l’issue de la rencontre.

Corentin Tolisso déçu par la LFP ?

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Selon le diffuseur de Ligue 1+, le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso, est revenu sur l’incident survenu lors du match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais samedi soir. Avant de s’achever sur une claque infligée par les hommes de Paulo Fonseca aux Bretons (4 à 0), ce match comptant pour la cinquième journée de Ligue 1 au Groupama Stadium a été interrompu une dizaine de minutes en première période.

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La faute à une banderole et des chants insultants visant l’AS Saint Étienne, qui jouait du côté de Metz (2 à 2) en Ligue 2, dans le virage Nord. Après la rencontre, Corentin Tolisso a appelé à une égalité de traitement dans tous les stades. Alors que l’équipe lyonnaise menait 2 à 0 au terme d’une première mi temps très aboutie, l’arbitre de la rencontre Mathieu Vernice a pris la décision de renvoyer tout le monde en vestiaire.

Le délégué de la LFP n’aime pas ça!



Présent depuis bien avant le match 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/CqSq4xMhe9 — Max (@MaxOL69) September 19, 2026

Après un premier rappel à l’ordre du speaker, les joueurs lyonnais et rennais ont été invités à quitter la pelouse. En plus de la banderole, un cercueil aux couleurs de l’ASSE était également visible dans les tribunes du stade de l’OL. Un tifo qui n’a pas plu du tout à l’arbitre ainsi qu’aux délégués présents à Décines ce samedi soir. Après dix minutes d’interruption, la rencontre a finalement pu reprendre.

Après le match, Corentin Tolisso a réagi. Le capitaine des Gones, qui est allé parler aux ultras lyonnais pour les appeler au calme durant le match, a insisté sur un point : il appelle à ce que les mêmes décisions soient prises dans tous les stades pour une plus grande égalité de traitement face à ces attitudes injurieuses.

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Le joueur de 32 ans a notamment déclaré : « je trouvais qu’il y a des chants et des banderoles toutes les semaines dans les stades. C’est bien d’arrêter des matchs, mais il faut le faire à tous les matchs et pas forcément quand c’est l’OL qui gagne 2 0 et qu’il y a une banderole. » Le milieu de terrain lyonnais craignait un réveil rennais après cette pause alors que les joueurs de Franck Haise étaient sonnés.

Avant de revenir sur sa conversation avec le délégué durant cette interruption. Tolisso a ajouté en disant : « je suis contre cela, c’est sûr, mais il faut le faire partout. Le délégué m’a répondu qu’il faisait comme ça. C’est dommage, car cela nous a imposé une pause dans notre match, ce que nous ne voulions surtout pas. »

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