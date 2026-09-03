ASSE : Avant MHSC, un nouvel appel de Cathro aux supporters

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a insisté sur son message aux supporters, avant la réception de Montpellier, samedi. Il leur demande de la patience.

ASSE – MHSC : Ian Cathro s’attend à un signal fort des supporters des Verts

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L’ASSE affronte le Montpellier HSC au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 5e journée de Ligue 2. Cette rencontre marque également le retour des supporters ultras dans leurs tribunes. Fermés contre Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0), les Kops nord et sud seront à nouveau ouverts au peuple vert, ce samedi 5 septembre (20h). C’est donc la première fois que Ian Cathro jouera dans le Chaudron avec tous ses supporters.

Dénombrés à 20 000 lors des matchs disputés à huis clos partiel, les supporters de l’AS Saint-Etienne pourraient atteindre les 30 000 lors de la venue des Montpelliérains. Le nouveau coach s’attend naturellement à un plus grand soutien. « L’affluence attendue à Geoffroy-Guichard ce samedi est peut-être un premier signe de confiance de la part des supporters », a-t-il confié, en conférence de presse d’avant-match.

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Les Stéphanois sont leaders de la Ligue 2 grâce à leurs 4 victoires consécutives. En plus d’être invaincus, ils sont particulièrement très décisifs ce début de saison. Ils ont déjà marqué 13 buts en 4 journées de championnat. Cependant, Ian Cathro estime que son équipe est encore loin du niveau auquel il veut la hisser.

Cathro prévient : « Ce que nous voulons créer ne se fera pas en quelques mois »

De ce fait, il demande au peuple vert de ne pas s’enflammer maintenant. « On ne peut pas construire ce qu’on veut en deux mois, et ça prendra du temps. Nos supporters sentent que ce groupe dégage une énergie et un état d’esprit exceptionnels, mais en toute humilité, nous savons que ce que nous voulons créer ne se fera pas en quelques mois, mais en plusieurs années », a-t-il déclaré.

Engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2028, le technicien écossais a bien l’intention de prolonger son aventure au-delà de son contrat actuel avec l’ASSE. « Est-ce que je me projette dans ces années ? Oui. J’ai confiance en ce projet et en cette direction », a-t-il annoncé.

Il faut rappeler que Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien propriétaire du club stéphanois depuis juin 2024, a déjà grillé trois entraîneurs : Olivier Dall’Oglio (juin 2024 à décembre 2024), Eirik Horneland (janvier 2025 à janvier 2026) et Philippe Montanier (1er février – 30 juin 2026).

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Pour rester à l’AS Saint-Etienne, Ian Cathro devra ramener le club en Ligue 1 à l’issue de cette saison ou éventuellement en 2028.