Mercato PSG : Luis Campos relance la piste Aleksey Batrakov

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Selon TeamTalk, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, s’intéresserait toujours à Aleksey Batrakov, milieu offensif russe évoluant à Galatasaray. Mais la concurrence s’annonce encore rude dans ce dossier.

Mercato : Le PSG n’oublie pas Aleksey Batrakov

Après des rumeurs d’une potentielle arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Aleksey Batrakov a finalement rejoint les rangs de Galatasaray contre un chèque de 25 millions d’euros. Mais l’aventure turque pourrait tourner très court pour l’ancien joueur du Lokomotiv Moscou. En effet, selon les informations de TeamTalk, l’international russe figurerait toujours sur les tablettes de Luis Campos.

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Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait ne plus rejouer cette saison, le PSG envisagerait plusieurs options pour renforcer son secteur offensif dans les mois à venir. Auteur de deux passes décisives en huit matchs de Super Lig, Aleksey Batrakov serait lui aussi emballé par un transfert à Paris à l’avenir.

Le média britannique ajoute que le Paris SG devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier, puisque le FC Barcelone suit également de près le joueur de 21 ans, et plusieurs clubs de Premier League, dont Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea et Manchester City, sont également sur les rangs. Tout logiquement, Galatasaray ne serait pas forcément vendeur, mais Batrakov possède une clause libératoire dans son contrat.

Aleksey Batrakov disponible pour 60 millions d’euros

Malgré l’échec de sa tentative de l’été passé, le PSG demeure une destination potentielle pour Aleksey Batrakov. Sa technique, sa créativité et son sens du but ont fait de lui l’un des jeunes attaquants les plus en vue du championnat turc. Sous contrat avec Galatasaray jusqu’en juin 2031, le compatriote de Matvey Safonov disposerait d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros, à en croire Transferfeed.

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Si cette clause est à la portée des grands clubs de Premier League, elle permet également à Barcelone ou au Paris SG d’agir sans se lancer dans une surenchère coûteuse. Cette somme pourrait représenter un investissement important pour le club de la capitale. Selon l’entourage du joueur, un transfert à Barcelone ou au PSG serait particulièrement attractif, compte tenu du prestige et du style de jeu de ces clubs.

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Luis Campos et Luis Enrique pourraient même profiter de la présence de Safonov pour convaincre le jeune russe de faire le choix de la France. À l’approche du mercato hivernal, l’intérêt grandit, même si un transfert l’été prochain semble être l’objectif le plus réaliste.

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